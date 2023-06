Chine: une explosion dans un restaurant fait au moins 31 morts

Pékin, Chine | AFP | jeudi 21/06/2023 - Au moins 31 personnes ont été tuées par une explosion mercredi soir dans un restaurant de la ville de Yinchuan, dans le Nord-Ouest de la Chine, a rapporté l'agence officielle Chine nouvelle jeudi.



"Une fuite de gaz de pétrole liquéfié (...) a provoqué une explosion lors du service d'un restaurant de barbecue", a expliqué l'agence, citant le comité régional du Parti communiste chinois (PCC).



Sept autres personnes reçoivent des soins, l'une d'entre elles étant dans un "état critique", a précisé Chine nouvelle.



Deux autres victimes souffrent de brûlures sévères, deux autres de blessures mineures, et encore deux autres ont été touchées par des éclats de verre, selon la même source.



L'explosion a eu lieu à environ 20H40 (12H40 GMT) dans le restaurant de barbecue Fuyang, situé dans un quartier résidentiel du centre-ville de Yinchuan, la capitale de la région autonome du Ningxia.



Elle est survenue à la veille du Festival du bateau-dragon, célébrations de trois jours pour lesquelles de nombreux Chinois se rassemblent en famille et entre amis.



Des images de la télévision officielle CCTV ont montré plus d'une dizaine de pompiers sur les lieux, combattant la fumée s'échappant par le trou béant créé par le souffle. La rue, qui accueille d'autres commerces de bouche et de divertissements, est noircie et parsemée de débris.



Neuf personnes, dont le propriétaire du restaurant, des actionnaires et des employés font l'objet d'une enquête de la police et leurs avoirs ont été "gelés", a annoncé en milieu de journée CCTV.



Le président chinois Xi Jinping a exigé que tous les efforts soient mobilisés dans "la prise en charge des blessés et le renforcement de la supervision et de la gestion de la sécurité dans les industries et secteurs clés pour protéger efficacement la vie et les biens des personnes", a rapporté CCTV jeudi.



Le ministère de la Gestion des urgences a affirmé que les pompiers et les secours locaux avaient dépêché plus de 100 personnes et 20 véhicules sur les lieux dans la foulée de l'explosion.



Les autorités locales ont réagi "immédiatement", a assuré le ministère.



Les opérations de secours se sont terminées à 04H00 jeudi (20H00 GMT mercredi), a-t-il ajouté.



Incidents relativement fréquents



Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on voit deux hommes torse nu, le pantalon en lambeaux et le haut du corps couvert de poussière, accroupis, l'air hébété, au milieu d'une rue bondée jonchée de tessons de verre.



Un autre extrait montre des camions de pompiers et des ambulances débarquer dans les rues autour, toutes sirènes hurlantes, projetant des lumières bleues et rouges.



D'autres images sur les réseaux sociaux laissent voir des dizaines de personnes massées derrière un cordon de sécurité de l'autre côté de la même rue, certains visiblement bouleversés.



L'AFP a été en mesure d'authentifier la localisation de ces documents en comparant les bâtiments visibles dans ces vidéos à ceux apparaissant dans les images officielles, et ceux-ci correspondent.



Ces explosions et autres incidents mortels sont relativement fréquents en Chine, où les normes du secteur du bâtiment ne sont souvent pas respectées. De plus, les constructions non-autorisées y sont nombreuses et peuvent, par exemple dans le cas d'un incendie, rendre la fuite difficile pour les personnes à l'intérieur de l'édifice.



En juin notamment, trois personnes sont mortes après qu'une série d'explosions provoquées par des feux d'artifice ont touché des bâtiments résidentiels à Tianjin (Nord).



Au moins 17 autres avaient été tuées par un incendie dans un restaurant de Changchun (Nord-Est) en septembre, selon un bilan alors diffusé par les autorités locales.



En janvier 2022, une explosion provoquée par une fuite de gaz présumée dans une cantine avait coûté la vie à plus d'une dizaine de personnes à Chongqing (Sud-Ouest).



En juin 2021, une explosion de gaz qui a ravagé un complexe résidentiel à Shiyan (centre) avait fait 25 morts.