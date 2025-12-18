

Chili: feu vert à la création d'une entreprise géante d'exploitation du lithium entre Codelco et le groupe SQM

Santiago, Chili | AFP | samedi 27/12/2025 - La société publique chilienne Codelco, premier producteur mondial de cuivre, et la compagnie minière privée SQM ont annoncé samedi la création d'une entreprise géante pour l'exploitation du lithium au Chili, pays qui détient la plus grande réserve de ce métal clé de la transition énergétique.



Le Chili est le deuxième producteur mondial de lithium, un métal léger utilisé pour les batteries des voitures électriques, destiné à remplacer les combustibles fossiles.



Le partenariat public-privé s'appellera "Nova Andino Litio SpA" et "développera les activités d’exploration, d’exploitation, de production et de commercialisation du lithium dans le Salar (désert de sel) d'Atacama jusqu’en 2060", a annoncé Codelco dans un communiqué, après que les autorités de régulation chiliennes ont donné leur feu vert à cette alliance.



En novembre, l'autorité chinoise de régulation des marchés (SAMR) avait déjà donné son feu vert.



L'alliance entre Codelco et SQM - l'un des principaux producteurs mondiaux de lithium, contrôlé à 22% par le groupe chinois Tianqi - prévoit de développer l'extraction de ce métal dans le désert d'Atacama, une plaine brune et rocheuse dans le nord du pays qui dispose des réserves parmi les plus importantes du monde.



Le Chili abrite les plus importantes réserves mondiales de lithium (41%), dont il ambitionne de redevenir le premier producteur mondial, première place qui lui a été ravie par l'Australie en 2016.



L'accord entre Codelco et SQM, annoncé en décembre 2023 et prévu pour s'appliquer jusqu'en 2060, a déjà été validé par les organismes compétents du Brésil, du Japon, de Corée du Sud, d'Arabie Saoudite et de l'Union européenne.



La nouvelle entreprise vise à augmenter la production d'environ 300.000 tonnes de lithium par an dans le Salar de Atacama, dans le nord du pays. En 2022, le Chili a produit 243.100 tonnes de ce qu'on appelle l'or blanc. "Cette coentreprise permet de projeter le développement du Salar de Atacama", ceci au bénéfice des "marchés mondiaux", a déclaré Ricardo Ramos, directeur général de la Sociedad Química Minera (SQM), dont le siège est à Santiago et qui est l’un des principaux producteurs de lithium au monde.



La création de "Nova Andino Litio SpA" s'inscrit dans la "Stratégie nationale du lithium" annoncée en 2023 par le gouvernement du président Gabriel Boric, visant à ce que le Chili retrouve le leadership mondial de la production de lithium, qui représentait 3% des exportations chiliennes en 2024.



Dans l'alliance entre Codelco et SQM, l'entreprise publique détiendra 50% des actions plus une, mais la compagnie minière privée disposera, dans les premières années, d'un plus grand nombre de voix au conseil d'administration et décidera de la gestion de l’activité. A partir de 2031, Codelco aura la majorité au conseil et dirigera la gestion.



Pour profiter de l’augmentation de la demande mondiale de lithium, le gouvernement de gauche de Gabriel Boric a écarté l'option d'un appel d'offres international pour l'extraction et a privilégié un accord direct et confidentiel avec SQM.



L'association a toutefois suscité la polémique. La société SQM a été privatisée pendant la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990), son contrôle passant aux mains du gendre d'alors du dictateur, Julio Ponce Lerou.



Après le retour à la démocratie, SQM a été sanctionnée pour financement irrégulier de campagnes politiques. L’accord scellé vendredi empêche l'ex-gendre de Pinochet de faire partie du conseil d'administration de la nouvelle société.

