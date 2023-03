Chili: deux morts lors d'un braquage avorté à l'aéroport de Santiago

Santiago du Chili, Chili | AFP | mercredi 08/03/2023 - Deux personnes ont été tuées mercredi à l'aéroport international de Santiago lors du braquage avorté d'un fourgon blindé qui devait récupérer 32,5 millions de dollars en provenance de Miami, ont annoncé les autorités chiliennes.



"Une cargaison de valeur, qui venait d'arriver à bord d'un avion de (la compagnie) Latam en provenance de Miami, devait être prise en charge par la société Brinks lorsque les voleurs ont fait irruption avant d'être repoussés par les agents de sécurité", a indiqué le procureur Eduardo Baeza, chargé de l'enquête.



Un fonctionnaire de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) et un des malfaiteurs ont été tués lors de la fusillade qui a éclaté.



Les voleurs, une douzaine selon les autorités, sont arrivés à l'aérogare à 07H30 heure locale (10H30 GMT) à bord de trois véhicules. Ils ont enfoncé un portail avant de rejoindre la zone où un camion blindé devait récupérer les fonds en provenance des Etats-Unis. Surpris par les agents de sécurité, les malfaiteurs ont fui après avoir incendié deux des véhicules avec lesquels ils étaient arrivés.



Des vols ont déjà été commis dans l'aéroport international Arturo Merino Benitez de la capitale chilienne ces dernières années.



En 2017, un groupe armé s'est emparé de plus de 18 millions de dollars, tandis que trois ans plus tard, en 2020, des voleurs ont dérobé 15 millions de dollars dans un camion blindé.