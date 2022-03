Chili: création d'un Parc naturel protégeant les glaciers près de Santiago

Santiago du Chili, Chili | AFP | samedi 05/03/2022 - Le président du Chili, Sebastian Piñera, a annoncé samedi la création d'un Parc national de 75.000 hectares dans la zone montagneuse de Santiago afin de protéger 368 glaciers touchés par le réchauffement climatique, et qui représentent un important réservoir d'eau.



"Nous parvenons à protéger 368 glaciers", a déclaré le chef de l'Etat, lors de l'annonce de la création du parc. "Dans les glaciers il y a 32 fois plus d'eau que dans le lac de barrage d'El Yeso", qui alimente Santiago, a souligné M. Piñera.



Le Parc national des glaciers, situé à 60 km de Santiago, dans la Cordillère des Andes, protègera environ 46% de la superficie glacée de la région de la capitale et contiendra 56% de l'eau emmagasinée dans les glaciers de la région où vivent plus de 7 des 18 millions de Chiliens.



"Au Chili, la catégorie de Parc national représente le plus haut degré de protection en surface terrestre, ce qui implique que sous ce label de protection les glaciers ne seront pas altérés ni touchés", a ajouté un communiqué officiel.



Le parc "est une mesure fondamentale prise par notre pays pour lutter contre la destruction de notre nature, la fonte des glaciers et, d'une certaine manière, pour lutter également contre la sécheresse qui nous frappe depuis treize ans", a déclaré M. Piñera.



Le Chili est l'un des dix pays possédant la plus grande masse glaciaire au monde, avec notamment le Canada, les Etats-Unis, la Chine et la Russie.