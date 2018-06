Chiens des SDF capturés : la justice saisie en urgence

Ces chiens ne sont pas maltraités et, aujourd'hui, ils risquent d'être euthanasiés dans quinze jours

PAPEETE, 25 juin 2018 - La justice est saisie d'une procédure de référé par les deux sans-abri dont les chiens avaient été capturés puis mis en fourrière, en début de semaine dernière, suite à une intervention nocturne des agents de la police municipale de Papeete.L’audience est programmée ce mardi à 10 heures, au tribunal administratif. Le juge des référés a été saisi d’une procédure en urgence visant à ordonner la suspension de la décision du maire de Papeete en exécution de laquelle des agents de la police municipale avaient procédé à la capture d’au moins sept animaux de compagnie de sans-abri, dans la nuit de lundi à mardi dernier. Consignés depuis à la fourrière, ces animaux pourraient être euthanasiés, s’ils ne sont pas réclamés moyennant paiement d'un droit. Selon les déclarations des victimes, ces chiens étaient tenus en laisse, s’il ne s’agissait pas simplement de chiots gardés à l’abri d’un squat.", s’était indignée Flavie Leux, la semaine dernière. "". La présidente de l'association avait aussi annoncé à Tahiti Infos, qu’elle ne comptait pas en "" : "".Interrogé jeudi dernier, Michel Buillard avait déclaré que l'un au moins de ces chiens était malade et qu'il serait soigné. Le maire de Papeete avait aussi justifié : "". Face à l'éventualité d'une procédure en justice, l'édile se disait serein et affirmait qu’il défendrait alors "".Angéline Tevaria et Tautu Urarii, les deux sans-abri dont les animaux de compagnie ont été capturés, saisissent la justice et demandent qu’il soit ordonné la suspension de la décision du maire de Papeete de saisir puis euthanasier leurs sept chiens. Ils demandent en outre au juge des référés d’enjoindre le maire de la commune de Papeete de leurs rendre les chiens ou de les remettre à une association de protection des animaux. Ils demandent enfin à ce que la commune de Papeete soit condamnée à leur verser 100 000 francs au titre des frais de procès.