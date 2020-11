Chez Winkler Pascale Taurua présente des personnages sublimés

TAHITI, le 8 novembre 2020 - Installée en Europe, l’artiste peintre Pascale Taurua se laisse influencer par le Pacifique. Ses œuvres sont exposées dans différentes galeries du monde, y compris chez Winkler à Tahiti. Elle y revient cette année avec Nos îles dorées, du 12 au 14 novembre, une exposition de vahine aux feuilles d'or incrustées.



" La grande nouveauté pour la collection de Tahiti 2020, c'est que j'ai incrusté des feuilles dorées dans chaque tableau pour sublimer les personnages. Cette technique, encore jamais vue sur le territoire, apporte une particularité, la lumière se reflète dans chaque feuille ", explique Pascale Taurua.



Ses vahine au regard posé sont ses principaux sujets lorsqu’elle peint le Pacifique.



Ses femmes prennent la pose, le temps d’un cliché. " À travers ces toiles, la couronne, les fleurs, les intérieurs de fare, je tente de capturer l’image de la Polynésie. "



Le tout est orchestré par les règles de la peinture académique ainsi que la technique du "contour" dite aussi "le cerne", qui consiste à contourner chaque sujet d’un trait noir, comme les vitraux.



Une vision chic du monde polynésien



L’exposition des tableaux de Pascale Taurua à la galerie Winkler aura lieu du 12 au 24 novembre et s’intitule Nos îles dorées. " Se servant d’une source d’inspiration rêveuse et idyllique, Pascale Taurua transcende le rapport au monde polynésien par une vision chic où la nature se pare de ses plus beaux atours. La séduction devient le moteur de sa recherche, chaque œuvre dégage une émotion forte chargée de sensualité qui interpelle le spectateur ", dit Vaiana Drollet de la galerie Winkler. Pour elle l’exposition " claque comme un bonbon qui pétille ".



Pour l’artiste, l’année est passée " à une vitesse folle ". La galerie Castle Fine Art Gallery au Royaume Uni avec laquelle elle travaille depuis plusieurs années et qui continue à la promouvoir, lui prend le plus clair de son temps.



" La qualité de leurs projets, dans lesquels ils m’incluent, contribue largement à me faire connaître, ce qui me donne un travail fou ." Ses œuvres ont été mises en avant, par exemple, lors de la London fashion week 2020.



Les États-Unis, un nouveau challenge



Par ailleurs, l’artiste a saisi une " énorme opportunité aux USA ". Elle est désormais représentée par la fameuse galerie Robert Kidd Gallery. " Voici un nouveau challenge très excitant qui se rajoutera à ceux que j’ai déjà. "



Selon Pascale Taurua, ces deux galeries aiment son travail pour les raisons suivantes : " ils ont dit de mes œuvres qu’elles étaient sexy mais d’un point de vue féminin avec un esprit féministe. Le fait d’être française apporte une vision plus puissante ."



Les tableaux présentés dans ces deux galeries ne sont pas inspirés par le Pacifique. Ils montrent des personnages féminins dont on ne voit que le bas du corps pour préserver leur identité et renforcer leur intimité.



De Miss France à la peinture



Née en Nouvelle-Calédonie d’un père polynésien et d’une mère calédonienne de souche européenne Pascale Taurua a grandi dans le métissage.



Aujourd’hui, elle est installée en France et se nourrit des influences du Pacifique tout en évoluant dans un monde " totalement à l’opposé, le monde urbain de l’Europe ".



Voilà 18 ans qu’elle peint. " C’est grâce au couronnement de Miss France en 1978 que j’ai su qui j’étais, ce que je voulais et vers quoi j’allais. Six mois après cette élection vide de sens, à mon goût, j’ai finalement réalisé que l’art était l’unique façon d’être moi-même ", indique-t-elle.



Son travail est régulièrement exposé chez Winkler. Cette année encore, elle est au rendez-vous.