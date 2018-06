Chef Ness annonce l'ouverture de son établissement à Papeete

cette brigade sera toutefois formée par mes soins sur les méthodes traditionnelles et contemporaines dont je suis spécialisée

Nous proposerons aussi un service petit-déjeuner et déjeuner type brasserie du marché, rapide, fraîche et gourmande le midi où nous pourrons retrouver des desserts à l’assiette bien évidemment

Nous nous efforçons et nous efforcerons sur la continuité à choisir des partenaires locaux pour faire travailler ceux qui se donnent du mal dans l’agriculture locale maraîchère, fruitière, dans l'apiculture, la distillerie locale…

Le maire y est favorable, il devrait ravir bon nombre de riverains qui attendaient depuis un moment un endroit où se détendre et gourmand ! C’est aussi un bon tremplin sur le secteur de l’embauche car notre main d’œuvre est locale.

PAPEETE, le 21 juin 2018 -SweetNess pâtisserie artisanale est le nom donné à la pâtisserie de Chef Ness . L'établissement est en cours d'aménagement. Il sera situé sur le rond-point du pont de l’est, à l’angle de la rue Gauguin et Maréchal Foch, dans un local de 186 mètre carrés avec, en plus, une terrasse privatisée, sécurisée et ombragée."Ce sera avant tout une pâtisserie, avec une brigade artisane locale dont certains sortent de l’école hôtelière de Punaauia", annonce Chef Ness qui ajoute : "".La pâtisserie consistera en un espace Coffee Shop avec une carte gourmande de plus de vingt boissons différentes, sur le principe du fait maison. "."Des confiseries en tout genre seront proposées (macarons avec 19 parfums minimum, pâtes à tartiner, chocolats, biscuiteries …). Enfin, un service traiteur pour les événements sera disponible." SweetNess ne demandera qu’à évoluer à la demande des clients.Un projet à court terme sur la commune de Mahina est également en en cours de discussion. "