

Chavirage d'une pirogue en Guyane: les corps des quatre disparus retrouvés, fin des recherches

Cayenne, France | AFP | lundi 02/02/2026 - Les corps des deux dernières personnes disparues après le chavirage d'une pirogue sur le fleuve Maroni, dans l'ouest de la Guyane, ont été retrouvés lundi matin, portant à quatre le nombre de victimes, a-t-on appris de la préfecture qui a annoncé la fin des recherches.



Ces deux derniers corps ont été localisés lundi au lever du jour "en aval de la commune" de Grand-Santi, selon un communiqué de la préfecture.



Deux premiers corps avaient été retrouvés dimanche et "sont en cours d'identification", a indiqué le préfet Antoine Poussier. L'un d'eux se trouvait sous la pirogue chavirée samedi, qui a aussi été retrouvée.



L'embarcation avait fait naufrage avec sept personnes à bord samedi vers 06H15 locales (09H15 GMT), aux abords de la commune de Grand-Santi, et trois personnes avaient pu être secourues. De nombreuses pirogues font chaque jour la liaison avec le Suriname voisin en traversant le Maroni, qui fait office de frontière.



Dans cette zone, plusieurs localités ne sont accessibles qu'en pirogue. En amont du Maroni, le réseau routier n'est en effet plus connecté au littoral.



La procureure de la République de Cayenne, Aline Clérot, a annoncé ce weekend avoir ouvert une enquête.



Le groupe avait passé la nuit dans un bar au Suriname avant de regagner Grand-Santi en pirogue, selon les auditions des rescapés rapportées par la procureure.



Le piroguier, de nationalité surinamaise, a été placé en garde à vue pour homicides involontaires par manquement à une obligation de sécurité et mise en danger de la vie d'autrui.



Selon les rescapés, aucun passager ne portait de gilet de sauvetage, pourtant obligatoire depuis le 1er janvier. De plus, la navigation nocturne sur le fleuve est interdite.



Hormis le piroguier, tous les passagers étaient enseignants dans le premier degré à Grand-Santi.



Le recteur de l'académie de Guyane, Guillaume Gellé, a indiqué qu'il se rendrait lundi auprès de la communauté éducative de Grand-Santi et a annoncé que les cinq écoles de la commune resteraient fermées au moins jusqu'à mardi.

