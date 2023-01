Chasse à l'homme en Californie pour retrouver un tireur ayant fait 10 morts dans un dancing

Monterey Park, Etats-Unis | AFP | dimanche 22/01/2023 - Une vaste chasse à l'homme se déroulait dimanche dans le sud de la Californie pour retrouver un tireur d'origine asiatique suspecté d'avoir fait dix morts la veille au soir dans un dancing dont les clients fêtaient le Nouvel An lunaire, a annoncé la police.



L'homme "a pris la fuite et est recherché", a déclaré le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna, à Monterey Park, ville à majorité asiatique où l'attaque, au mobile encore inconnu, a causé un vif traumatisme.



Les forces de l'ordre ont répondu à des premiers appels d'urgence samedi à 22H20 (06H20 GMT dimanche) et ont alors découvert des victimes et des clients sur le parking du dancing, a expliqué le shérif Luna lors d'une conférence de presse dimanche matin dans cette ville de 60.000 habitants en banlieue de Los Angeles.



Les policiers sont entrés dans les lieux et ont "trouvé de nombreuses victimes de tirs".



Les 10 personnes décédées sont cinq femmes et cinq hommes, mais n'ont pas encore été identifiées, a indiqué M. Luna.



"Au moins 10 victimes supplémentaires ont été transportées vers l'hôpital", a-t-il déclaré, précisant que "leur état varie de stable à critique".



"A cette heure-ci, notre description très préliminaire (du suspect) est celle d'un homme d'origine asiatique", a encore ajouté le shérif.



"Nouveau Chinatown"



Sur les lieux du dancing, des agents du shérif travaillaient encore sur la scène de crime au petit matin dimanche, a constaté un journaliste de l'AFP, et les environs étaient bouclés par un périmètre de sécurité.



Tout près de là, les tentes blanches du marché de nuit organisé pour célébrer le Nouvel An lunaire étaient encore au milieu de la rue. Au dessus d'une rangée de lanternes rouges, une banderole souhaitait aux habitants une "joyeuse année du lapin".



"C'est vraiment très triste", lâchait Ken Nim, venu promener son chien au petit matin.



"C'est la première fois qu'ils tenaient le festival depuis la pandémie", a poursuivi auprès de l'AFP cet employé d'une entreprise d'informatique, qui vit à Monterey Park depuis plus de vingt ans et a appris la nouvelle au réveil.



Selon lui, cette banlieue pavillonnaire, qu'il surnomme le "nouveau Chinatown" de Los Angeles, est un "endroit où il ne se passe normalement pas grand-chose."



Indiquant prier avec son épouse Jill pour les victimes de la fusillade, le président américain Joe Biden a dit "suivre la situation de près", dans un tweet.



Les enquêteurs vérifiaient également des informations sur un lien éventuel avec une tentative de fusillade le même soir dans un autre dancing dans la ville voisine d'Alhambra.



"Un suspect d'origine asiatique est entré dans le dancing avec une arme qui lui a été arrachée des mains avant qu'il ne prenne la fuite", a déclaré le shérif Robert Luna.



L'arme retrouvée "n'est pas un fusil d'assaut", a-t-il précisé.



Bardé de munitions



Samedi soir, des dizaines de milliers de personnes venaient de se rassembler près du lieu de la fusillade à Monterey Park pour les festivités du Nouvel An lunaire, prévues sur deux jours et particulièrement importantes pour la communauté asiatique.



Selon le propriétaire d'un restaurant voisin cité par le Los Angeles Times, trois personnes sont entrées en courant dans son établissement au moment de la fusillade et lui ont demandé de fermer la porte à clef.



Ces trois personnes ont raconté qu'il y avait un homme avec un fusil semi-automatique et bardé de munitions qui rechargeait son arme régulièrement, a déclaré au journal Seung Won Choi.



Selon le shérif Luna, les enquêteurs ne savent pas encore s'il s'agissait d'une attaque ciblant la communauté asiatique.



"Toutes les pistes sont envisagées. Nous ne savons si c'est un crime motivé par la haine comme le définit la loi", a-t-il déclaré.



Le "crime motivé par la haine" désigne aux Etats-Unis un acte contre une personne ciblée pour des éléments de son identité comme la race, la religion, la nationalité, l'orientation sexuelle ou un handicap.



Les Etats-Unis paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès.



Environ 49.000 personnes sont mortes par balle en 2021, contre 45.000 en 2020, qui était déjà une année record. Cela représente plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides.