Charles III met le cap sur l'Australie, avant un sommet du Commonwealth

Londres, Royaume-Uni | AFP | mardi 14/10/2024 - Le roi Charles III démarre vendredi en Australie son premier long voyage à l'étranger depuis l'annonce de son cancer en février, une visite qui relance le débat autour de l'avenir de la monarchie dans ce pays d'Océanie.



Les médecins ont autorisé le souverain, selon les médias britanniques, à suspendre son traitement le temps de ce voyage de onze jours -dont neuf sur place-, qui doit le conduire également dans les îles Samoa pour une réunion du Commonwealth.



Charles, âgé de 75 ans, a repris ses activités publiques fin avril, après s'être mis en retrait pendant environ deux mois à cause de ce cancer, dont la nature n'a pas été dévoilée.



Il est allé à de nombreuses reprises en Australie quand il était prince, mais c'est la première fois qu'il s'y rend depuis qu'il est devenu roi en septembre 2022 et dès lors, chef d'Etat de ce pays.



La dernière visite d'un souverain remonte à celle d'Elizabeth II en 2011.



- Militants anti-monarchie -



Dans ce pays, les militants anti-monarchie ont déjà commencé à vendre des objets (tee-shirts, torchons...) en souvenir de ce qu'ils appellent une "tournée d'adieu".



Graham Smith, directeur du groupe britannique Republic qui milite pour abolir la monarchie, fait lui aussi le déplacement en Australie pour organiser des manifestations.



Selon le tabloïd Daily Mirror, les dirigeants des six Etats australiens ont tous décliné l'invitation à une réception prévue à Canberra avec le roi. Aucune confirmation officielle n'a pu être obtenue immédiatement.



En 1999, les Australiens avaient voté à 54,9% contre l'abolition de la monarchie. En 2023, un sondage GouGov montrait qu'un Australien sur trois souhaitait l'avènement d'une république dès que possible, tandis que le même pourcentage voulait le maintien de la monarchie.



Mais pour le vice-président du Mouvement républicain australien Adam Spencer, le soutien à la monarchie s'effrite et Charles "ne devrait pas être le roi de sujets australiens".



En plus du Royaume-Uni, le monarque britannique est le chef d'Etat de 14 des 56 nations de l'organisation du Commonwealth.



Son rôle y est encore plus symbolique qu'au Royaume-Uni, mais la pertinence de ce système, bâti sur l'ancien empire colonial britannique et donc symbole de domination, est de plus en plus remise en cause.



Aux Iles Samoa, Charles et Camilla participeront à la réunion des chefs du gouvernement du Commonwealth le 25 octobre.



C'est la première fois que Charles assiste à cette rencontre en tant que roi et chef du Commonwealth. Lors du dernier sommet à Kigali en juin 2022, il représentait sa mère, la reine Elizabeth II.



Il avait alors exprimé sa "tristesse" pour le passé esclavagiste du Royaume-Uni mais sans répondre aux appels à des réparations financières. Lundi, le porte-parole du Premier ministre Keir Starmer a indiqué que cette question n'était "pas à l'agenda" de la réunion du Commonwealth.



- Voyage allégé -



Des délégations des 56 pays membres seront présentes. Elles doivent choisir un nouveau secrétaire général pour le Commonwealth, en remplacement de la Britannique Patricia Scotland, qui occupe cette fonction depuis 2016.



Ce voyage dans le Pacifique Sud, annoncé par le palais de Buckingham en juillet, a été allégé en raison du cancer du roi et ne comprend pas la Nouvelle-Zélande, comme cela avait été évoqué dans un premier temps.



A Canberra, le monarque, passionné de longue date par l'environnement, va échanger avec des employés des jardins botaniques sur l'impact du changement climatique.



Il va également s'entretenir avec des chercheurs de l'Agence scientifique nationale australienne sur les conséquences des incendies, qui ont ravagé il y a cinq ans des régions entières du pays.



A Sydney, Charles va rencontrer les chercheurs Georgina Long et Richard Scolyer, connus pour leur travail sur le mélanome, un cancer agressif de la peau.



Aux Samoa, le roi va visiter une forêt de mangrove et découvrir le travail des locaux pour protéger cet écosystème.



Camilla rencontrera quant à elle des victimes de violences conjugales.