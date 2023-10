Changement climatique: à Bali, les nations insulaires renforcent leur solidarité

Nusa Dua, Indonésie | AFP | mercredi 11/10/2023 - Une trentaine de nations insulaires réunies à Bali ont signé mercredi une déclaration commune afin de "renforcer leur solidarité" face aux menaces que le changement climatique fait peser sur elles, en particulier la hausse du niveau des mers.



A l'issue de deux jours d'un Forum des États archipélagiques et insulaires, ces nations ont "convenu de défendre les principes de solidarité, d'égalité et d'inclusion comme base commune de coopération", a déclaré le président indonésien Joko Widodo lors d'une conférence de presse.



Ce forum organisé sur l'île de Bali sous l'égide de l'Indonésie a réuni 32 nations parmi lesquelles des petits États insulaires comme la Micronésie, les Tuvalu ou Nauru mais aussi de grandes puissances comme le Japon, la Nouvelle-Zélande ou le Royaume-Uni.



Les États participants ont convenu que "les pays en développement et les États archipels ont les mêmes droits à se développer et les mêmes droits à réaliser leur développement", a rapporté le président indonésien.



La déclaration commune, consultée par l'AFP, appelle tous les membres à donner la priorité à "l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation et la gestion des catastrophes" ainsi qu'à la protection de l'environnement marin.



Le texte appelle également à une "bonne gouvernance maritime" et à "la création d'un développement économique durable" de l'économie bleue, qui englobe l'activité sur les océans, les mers et les zones côtières.



Afin de formaliser ce forum créé en 2018, les dirigeants ont chargé leur gouvernement de déterminer une feuille de route visant à établir une charte.



Selon le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) de l'ONU, le niveau des mers a monté de 15 à 25 centimètres entre 1900 et 2018.



Une augmentation des températures de 2°C par rapport à la fin du XIXe siècle entraînerait une hausse de 43 cm du niveau des mers d'ici 2100, toujours selon le GIEC.



Ue sommet climat crucial de l'ONU se tient en décembre à Dubaï, la COP28. En mars dernier, le GIEC avait prévenu que le réchauffement climatique atteindrait 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle dès les années 2030-2035.