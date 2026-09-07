

Changement climatique : La CNCDH interpelle les pouvoirs publics

Tahiti, le 29 septembre 2026 - Dans un avis adopté à l’unanimité jeudi dernier, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme alerte les pouvoirs publics : face au dérèglement climatique, la France doit se doter d'une véritable politique d'adaptation pour protéger les droits fondamentaux.



L'été 2026 a été le plus chaud jamais enregistré depuis 1900, marqué par une succession de canicules et par des incendies d'une ampleur exceptionnelle. Ces événements affectent le quotidien de la population, en France comme dans le reste du monde.



Le dérèglement climatique compromet l'ensemble des droits humains : droit à la vie, à l'eau, à l'alimentation, au logement, au travail, à l'éducation. Il fragilise aussi la continuité des services publics, les liens sociaux et l'habitabilité des territoires, avec des effets plus marqués sur les populations vulnérables. Pour la CNCDH, atténuation et adaptation sont indissociables : il faut agir sur les deux fronts à la fois.



Dans un rapport communiqué en fin de semaine dernière, la CNCDH appelle à renforcer les moyens budgétaires et les outils juridiques pour répondre à l'urgence. Elle recommande l'adoption d'une loi-cadre qui articulerait atténuation, adaptation, protection des écosystèmes, justice sociale et garantie des droits humains. Cette loi devrait consacrer expressément l'adaptation au changement climatique comme une obligation positive de protection des droits humains.



La Commission demande également la création d'un fonds national pérenne dédié à l'adaptation, fondé sur les principes de solidarité, de justice climatique et d'égalité territoriale.



Une attention particulière aux Outre-mer



L'avis insiste sur la nécessité de mesures adaptées aux vulnérabilités spécifiques de certaines catégories de personnes : personnes âgées, enfants, personnes en situation de handicap, populations en situation de précarité, personnes détenues.



Les Outre-mer, particulièrement exposés aux effets du changement climatique, doivent être une priorité de la politique nationale d'adaptation. La CNCDH recommande la mise en place d’une stratégie territoriale coconstruite avec ses habitants.



Concernant la Polynésie française, le rapport avance deux préconisations. La première, que la France étende à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna la déclaration déposée le 19 mars 2026 de la Charte sociale européenne révisée, afin que l'ensemble des populations ultramarines bénéficie des garanties qu'elle prévoit en matière de santé, de logement, de sécurité sociale et de protection des personnes vulnérables.



De plus, la CNCDH recommande aux pouvoirs publics de garantir pleinement les droits des peuples autochtones dans la conception et la mise en œuvre des politiques d’adaptation, notamment leurs droits à la participation et à la préservation de leurs terres, à un consentement libre préalable et informé avant la mise en œuvre de toutes mesures d’adaptation. “Une attention particulière doit être portée aux peuples de Nouvelle-Calédonie, de Guyane et de Polynésie française ainsi qu’aux populations wallisienne, futunienne et mahoraise. Leur participation effective à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des mesures d’adaptation doit être garantie”, estime l’organisme.



Sur le plan international, la CNCDH estime que la France doit agir au nom de l'équité, en tenant compte des responsabilités historiques dans les émissions de gaz à effet de serre, des capacités économiques et des vulnérabilités propres à chaque État.



La Commission demande en outre à la France de mieux reconnaître et protéger les personnes contraintes à l'exil en raison du changement climatique.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 29 Septembre 2026 à 19:01 | Lu 235 fois



