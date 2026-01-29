

Championnat de foot de Moorea : Tohiea en tête du classement

Moorea, le 11 février 2026 - À l’issue de la deuxième journée du championnat de Moorea, Tohiea, qui a déjà bénéficié de 2 points après avoir remporté la phase 1, a pris la tête du classement à la suite de sa victoire contre Mira (2-0). Tiare Tahiti et Tiare Anani, qui ont respectivement battu Temanava (7-1) et Tahatiri (5-2), prennent la deuxième place. Tapuhute et Tiare Hinano n’ont pas pu se départager (2-2).



Après le report de la première journée en raison des intempéries, le championnat de Moorea a repris ce week-end avec la deuxième journée de la phase 2. Lors du premier match, le champion Tiare Tahiti s’est imposé sans difficulté face à Temanava sur le score de 7-1, samedi à Maatea.



Dans le deuxième match, Tiare Hinano a été tenu en échec par Tapuhute (2-2), samedi au stade de Pihaena. Warren Tama-Tufareua a ouvert le score pour la formation de Haapiti juste avant la pause (1-0), avant que Taputurani Pihatarioe n’égalise à la 72e minute pour Tiare Hinano. Raimana Aitamai a cru donner la victoire à Tapuhute en marquant à la 75e minute (2-1), mais Taputurani Pihatarioe a égalisé en toute fin de match (2-2).



Pour le troisième match du week-end, Tiare Anani recevait Tahatiri dimanche au stade de Maharepa. Les Orange de Paopao ont ouvert le score dès la sixième minute grâce à un but de Mata Kamia-Maraetaata (1-0). Mata Kamia-Maraetaata a ensuite inscrit le deuxième but pour Tiare Anani au quart d’heure de jeu, en reprenant instantanément du plat du pied un coup franc de Mite Teikivahatini (2-0). Après ce passage à vide, les joueurs de Tahatiri, nullement découragés, sont repartis de l’avant en profitant notamment de la fougue de leurs jeunes attaquants. Ismael Mara, le défenseur central de Tahatiri, a d’abord décoché un coup franc puissant, bien capté par Hoarai Tetuanui, le gardien de Tiare Anani (20e). Tuheiarii Mahei a ensuite combiné avec Kealii Roe pour se présenter seul face au but adverse, mais a manqué sa frappe (25e). Moins présent dans le jeu et parfois bousculé par la vitesse des attaquants adverses, Tiare Anani pouvait toutefois être dangereux à tout moment. À la 27e minute notamment, Mata Kamia-Maraetaata, bien lancé sur le flanc droit par Mite Teikivahatini, évite la sortie de Raimoana Aitamai, le gardien de Tahatiri, mais frappe le ballon sur la barre transversale adverse. Les Orange ont ensuite creusé l’écart à la 38e minute grâce à une réalisation de Rodrigue Hiro. Ce dernier a profité d’une frappe lointaine de Tamatoa Raparii, repoussée par la barre transversale, pour reprendre le ballon et l’envoyer au fond des filets adverses (3-0). Les noirs ont finalement été récompensés de leurs efforts dans les arrêts de jeu de la première période lorsque Tevaitoa Manei a profité d’un caviar de Kealii Roe devant le but adverse pour tromper le gardien de Tiare Anani et réduire le score (3-1). Malgré une dernière tentative de Matairea Puarai pour les Orange, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur ce score de 3 buts à 1 en faveur des joueurs de Paopao.



Tahatiri bute sur Tiare Anani



Dès le début de la seconde période, les jeunes attaquants de Haapiti ont encore mis le feu devant le but adverse, mais ont une nouvelle fois fait les frais du réalisme de Tiare Anani. Après avoir été décalé par Mata Kamia-Maraetaata à la 52e minute, Rodrigue Hiro a profité du laxisme de la défense adverse pour catapulter le ballon sous la barre transversale de Tahatiri (4-1). Malgré l’ampleur du score, les noirs sont quand même repartis à l’assaut du but orange. Hoarai Tetuanui a notamment dû s’employer pour arrêter, à la limite de la régularité, Tevaitoa Mahei, sans que l’arbitre ne bronche (56e), avant de repousser d’un plongeon réflexe une frappe de Tuheiarii Mahei (65e). Maruarii Ariiotima a finalement réussi à chiper un ballon mal négocié par le gardien de Tiare Anani avant de le pousser dans le but vide adverse (4-2). Dans les arrêts de jeu, Tetuareva Mahuta a clos la marque à 5-2 en faveur de Tiare Anani.



Dans le dernier match, Tohiea s’est imposé dans la douleur contre Mira sur le score de 2-0, grâce à des buts inscrits en toute fin de match par Tamatoa Tetauira, à la 85e minute (1-0) et Herehaunui Ferrand, à la 88e minute (2-0).



À l’issue de cette journée, Tohiea, grâce à sa victoire et aux deux points gagnés en tant que leader de la phase 1, prend déjà la tête du classement avec 6 points. Tiare Tahiti et Tiare Anani pointent, pour leur part, ensemble à la deuxième place avec 4 points.



Rédigé par Toatane Rurua le Mercredi 11 Février 2026 à 16:09 | Lu 59 fois



