

Championnat de Moorea - Tapuhute assure sa deuxième place au classement provisoire

Moorea, le 14 avril 2026 - À l’issue de la neuvième journée du championnat de Moorea, Tapuhute s’empare seul de la deuxième place après sa victoire contre Tiare Hinano (4-3). Après avoir battu Temanava (4-1), Tiare Tahiti rejoint même la formation de Pihaena à la troisième place. Tahatiri a créé la surprise en dominant Tiare Anani (3-2). Tohiea conserve son fauteuil de leader malgré son match nul concédé contre Mira (1-1).



Ce week-end s’est jouée la neuvième journée de la phase 2 du championnat de foot de l’île sœur. L’affiche de cette journée était représentée, dimanche à Afareaitu, par le match choc entre Tapuhute et Tiare Hinano, tous deux deuxièmes au classement. La formation de Pihaena a parfaitement entamé cette rencontre en ouvrant le score dès la première minute par Moana Fanaurai. Bien servi par Noahere Vaea, l’attaquant des mauves a évité la sortie de Franck Revel, le gardien de Tapuhute, avant de frapper dans le but adverse (1-0). Sur leur lancée, les attaquants de Pihaena sont repartis à l’assaut du but des bleus, notamment avec une frappe rentrante du pied gauche de Raihitu Wholer, arrêtée par Franck Revel (7e), ainsi qu’un tir non cadré de Moana Fanaurai (7e). Raihitu Wholer a logiquement doublé la mise pour Tiare Hinano au quart d’heure de jeu, en profitant d’un débordement, puis d’un centre à ras de terre venu de la gauche de Moana Fanaurai, pour pousser le ballon dans le but de Tapuhute (2-0).



Les mauves auraient même pu tuer le match lorsque Noahere Vaea, bien placé devant le but des bleus, a tenté de reprendre une passe en retrait de Gaiz Aroquiame, mais a raté le cadre (18e).



Après avoir laissé passer l’orage, Tapuhute a réduit la marque à la 21e minute grâce à une tête de Haunuitea Tuporo, qui reprenait un corner de Tevaihau Tehuritaua (2-1). Bien contenus jusque-là par la défense des mauves, les attaquants des bleus ont ensuite commencé à lancer des offensives percutantes. Lancé sur son flanc gauche par Tevaihau Tehuritaua, Monoihere Nanuaiterai a vu sa frappe repoussée par Yannick Viger, le gardien de Tiare Hinano, sur la barre transversale (23e), tandis qu’une nouvelle tête de Haunuitea Tuporo est passée à côté du poteau droit des mauves.



À la réception d’un coup franc de Tevaihau Tehuritaua, Tevahitua Tepa a finalement égalisé pour les bleus à la demi-heure de jeu en trompant Yannick Viger d’une frappe du plat du pied (2-2). Hitiroa Masingue aurait même pu donner l’avantage à Tapuhute si sa puissante tête n’avait pas été repoussée par la défense de Tiare Hinano sur sa ligne de but. Et c’est après un gros temps fort pour les bleus à la fin de la première période, que les deux formations sont rentrées aux vestiaires sur un score de parité (2-2).



À couteaux tirés jusqu’au coup de sifflet final



Le match est reparti à vive allure à l’entame de la deuxième période, avec les deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. Le gardien de Tiare Hinano a dû s’employer pour détourner sur sa barre transversale un tir de Raimoana Mihinoa puis, dans la foulée, pour repousser, d’un arrêt réflexe des pieds, un tir de Haunuitea Tuporo (46e). Mais c’est Moana Fanaurai qui a redonné l’avantage aux mauves peu après l’heure de jeu en poussant au fond des filets un centre à ras de terre de Raihitu Wholer, qui a échappé aux défenseurs adverses (3-2).



Tapuhute a réagi immédiatement en égalisant grâce à une réalisation de Warren Tufareua. Après un coup franc de Tevaihau Tehuritaua contré par les défenseurs mauves, l’attaquant des bleus a profité d’un gros cafouillage pour récupérer le ballon et battre Yannick Viger (3-3). Warren Tufareua a même donné l’avantage aux siens en reprenant de la tête un corner de Teva Taiarui (4-3). Tiare Hinano a tenté d’égaliser pour la suite de la rencontre, mais la sortie de Moana Fanaurai, visiblement blessé, semble avoir diminué son attaque.



Malgré un coup franc de Gaiz Aroquiame, bien capté par Franck Revel (76e), ainsi qu’une frappe de Toahiti Germain, pourtant bien placé devant la surface de réparation adverse, complètement dévissée, Tapuhute a tenu le score jusqu’au coup de sifflet final (4-3).



Dans les autres rencontres, Tahatiri a battu Tiare Anani samedi à Maatea sur le score de 3 buts à 2.



Le leader Tohiea a été tenu en échec par Mira dimanche à Pihaena (1-1). Enfin, Tiare Tahiti l’a emporté sur Temanava dimanche à Maharepa sur le score de 4 buts à 1.



À l’issue de cette journée, Tapuhute prend seul la deuxième place du classement grâce à sa victoire sur Tiare Hinano. Tiare Tahiti rattrape même la formation de Pihaena à la troisième place du classement après avoir battu Temanava. Tohiea reste leader malgré son match nul contre Mira.



Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 14 Avril 2026 à 17:04 | Lu 269 fois



