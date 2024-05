Championnat de Moorea - La deuxième place en jeu

Moorea le 22 mai 2024. Après le titre de champion de Moorea, acquis par Tiare Tahiti, il va falloir encore attendre pour connaitre le seconde de ce championnat puisque la rencontre prévue entre Mira et Tiare Hinano, pour la quatorzième journée de la phase 2, a été reportée. Dans les autres matchs du week-end, Tiare Tahiti a tenu son rang en battant Tapuhute (3-1) tandis que Tohiea s’est défait de Tiare Anani (4-0).



Le premier match de cette quatorzième journée a opposé Tiare Tahiti et Tapuhute samedi sur le stade d’Afareaitu. A cœur de se racheter après la correction subie face à Tiare Hinano la journée précédente, Taphute a démarré le match en faisant preuve d’un engagement sans faille et en faisant jeu égal avec son adversaire.



La très forte volonté des joueurs de Haapiti sera vite douchée, dès la 5ème minute, lorsque, sur la première opportunité de son équipe, Teamo Matiehani prenait de vitesse la défense adverse avant d’éviter la sortie d’Adrien Tino, le gardien de Tapuhute, et de pousser la balle dans le but vide des blancs (1-0).



La formation de Haapiti a immédiatement réagi en égalisant à la 18e minute par Heimanoa Danloue qui trompait Manea Michel, le gardien de Tiare Tahiti, par une frappe du plat du pied (1-1).



Tapuhute, en leader, a continué à pousser et s’est créé quelques opportunités. La frappe en demi-volée de Heimanoa Danloue, bien servi par Vahinetua Rui, était toutefois trop écrasé pour inquiéter Manea Michel (21e) tandis que le tir de Auhea Arapari, qui venait de dribbler les défenseurs de Tiare Tahiti a terminé sur la barre transversale des verts ( 26e).



Bousculé par son adversaire, il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir les joueurs de Maharepa se montrer à nouveau dangereux. Parti du milieu de terrain, Manarii Porlier a dribblé à lui seul toute la défense de Tapuhute avant de voir son lob du pied gauche heurter la barre transversale des blancs.



Peu de temps après, Karl Firiapu perforait la défense adverse, mais son centre à ras de terre ne trouvait pas preneur.



Les verts reprenaient finalement l’avantage à la 34e minute grâce à un but de Poutetainui Teriinohorai, marqué après un raid solitaire à travers la défense de Tapuhute (2-1). Tiare Tahiti a ensuite essayé de tuer le match avant la pause. Brian Meindu quittait son poste de défenseur central pour remonter tout le terrain balle au pied avant de perdre son duel face à Adrien Tino (36e).



Ce dernier s’illustrait encore en arrêtant peu de temps après une frappe dangereuse de Matiehani Teamo (42e). Les 22 acteurs rentraient finalement aux vestiaires avec ce léger avantage en faveur de la formation de Maharepa.



En seconde période, les blancs de Haapiti revenaient sur la pelouse avec beaucoup d’envie et d’initiatives en attaque. La tête de Jean-Jacques Teikitumenava, qui réceptionnait un centre de Tauirarii Stergios, passait juste au-dessus de la barre transversale des verts (48e) tandis que Teraiefa Hururau, bien servi par Teraitua Mataitai, perdait son duel face à Manea Michel (51e).



Après avoir bien contenu les attaques adverses, Tiare Tahiti reprenait le match en main pour à son tour créer le danger devant le but de Tapuhute. Adrien Tino devait encore s’employer pour gagner un nouveau duel face à Manarii Porlier, après que ce dernier ait dribblé toute la défense, puis pour repousser un coup-franc de Poutetainui Teriinohorai sur sa barre transversale (59e).



A la 67e minute, le gardien de Tapuhute arrêtait cette fois-ci une frappe puissante de Matiehani Teamo. Après avoir résisté à maintes reprises aux assauts des verts, Tapuhute concédait finalement un troisième but sur un magnifique coup-franc de Manarii Porlier à la 77e minute (3-1).



Les joueurs de Maharepa ont ensuite géré la fin du match pour finalement l’emporter.

Tohiea sans partage Pour le deuxième match du week-end, Tohiea accueillait Tiare Anani dimanche sur le stade d’Afareaitu.

Après avoir légèrement dominé son adversaire durant la première demi-heure, Teore Tepoetefa ouvrait le score pour Tohiea à la 32e minute en reprenant du plat du pied un centre de Toahiti Pahi (1-0).



Il a fallu ensuite attendre l’heure de jeu pour voir à nouveau Teore Tepoetefa doubler la mise en s’infiltrant dans la défense adverse avant de tromper Hiro Tehauarii, le gardien de Tiare Anani, par une frappe du pied droit. L’attaquant d’Afareaitu s’est même offert un triplé à cinq minutes de la fin du match en battant nouveau Hiro Tehauarii par une frappe croisée. Damas Pouira a clôturé le score de 4-0 en toute fin de match.



Avec cette victoire, Tohiea se classe provisoirement à la deuxième place en ne comptant qu’un point d’avance sur Tiare Hinano et trois sur Mira, avec toutefois deux matchs en plus que ses deux rivaux. La seconde place du championnat se jouera donc entre la formation de Pihaena et celle de Papetoai.



Il va toutefois encore attendre pour connaitre l’issue de ce duel puisque la rencontre prévue dimanche sur le stade de Pihaena entre Mira et Tiare Hinano a été reportée à une date ultérieure en raison de la participation des mauves de Pihaena à la coupe de Polynésie lundi à Afareaitu.

Rédigé par Toatane Rurua le Mercredi 22 Mai 2024 à 17:35 | Lu 211 fois