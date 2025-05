Championnat de Moorea : Après sa victoire sur Tiare Hinano, Tohiea vise le titre

Moorea, le 20 mai 2025 - Lors de la 14e journée de la phase 2 du Championnat de Moorea, Tiare Tahiti a pris seul les commandes après s’être défait de Mira (6-3). Tohiea, dauphin, reste à une longueur après sa victoire sur Tiare Hinano (3-0). Tiare Tahiti et Tohiea s’affronteront donc samedi prochain, pour le compte d’un match en retard, pour s’octroyer le titre de champion de Moorea. Dans la dernière rencontre, Temanava est venu à bout de Tapuhute (5-2). Tiare Anani était exempt.



Le titre de champion de Moorea se jouera cette année entre Tiare Tahiti et Tohiea lors de leur confrontation samedi prochain à Maharepa. Il s’agit d’un match en retard comptant pour le compte de la huitième journée et qui fera également office de finale pour le titre. Tiare Tahiti a en effet pris seul la tête du classement lors de la 14e et dernière journée en battant Mira sur le score de 6 buts à 3 dimanche à Maharepa, grâce notamment à un quintuplé de Manarii Porlier. Tohiea s’est défait pour sa part de Tiare Hinano, pourtant co-leader avec Tiare Tahiti avant cette journée, sur le score de 3 buts à 0 dimanche au stade d’Afareaitu et reste à la deuxième place avec un point de retard sur la formation de Maharepa.

On avait pourtant assisté à un match engagé entre deux formations qui devaient impérativement s'imposer pour rester dans la course au titre. Après une quinzaine de minutes d'observation, Rahiti Hunter s'est créé la première opportunité de la rencontre pour les mauves de Pihaena en filant seul vers le but adverse. Mais, sous la pression de Ruben Wajoka, le défenseur central de Tohiea, il a complètement manqué sa frappe. Herehaunui Ferrand a répondu pour les orange d'Afareaitu en décochant, après un exploit technique sur le flanc droit, une frappe à ras de terre dans un angle fermé, finalement détournée en corner par Rautea Vongue, le gardien de Tiare Hinano (18e).



Score vierge à la mi-temps



C'est vers la 20e minute que le match a réellement commencé à se débrider avec les deux formations qui se sont rendu coup pour coup. Amadeo Miria a notamment repris de volée un dégagement de la défense adverse. Mais son tir est passé juste au-dessus de la barre transversale des mauves (26e). Rahiti Hunter a profité pour sa part d'une déviation de Raihitu Wholer pour s'infiltrer dans la défense adverse, avant de voir sa frappe croisée frôler le poteau gauche de Tohiea (33e). La formation de Pihaena s'est ensuite procuré, deux minutes plus tard, la plus grosse opportunité de cette première période. Après avoir repoussé une grosse frappe de Raihitu Wholer, Faahei Vaite, le gardien de Tohiea, a dû s'employer pour repousser dans la foulée les tentatives de Rahiti Hunter, puis d'Ariinui Metua, qui ont profité d'un mauvais relâchement du ballon par le gardien. Après une nouvelle reprise de volée d'Amadeo Miria, détournée en corner par Rautea Vongue (42e), les deux formations sont rentrées aux vestiaires avec ce score vierge.



Dès le début de la seconde période, Nohoarii Tauotaha a ouvert le score pour Tohiea en reprenant instantanément du pied droit un corner de Herehaunui Ferrand (1-0). Ariinui Metua, bien lancé par Raihitu Wholer, avait l'occasion d'égaliser pour les mauves en se présentant seul face à Faahei Vaite. Mais sa tentative de lob de la tête, en deux temps, a été mise en échec par le gardien (50e). Herehaunui Ferrand, quant à lui, n'a pas manqué l'occasion de doubler la mise pour la formation d'Afareaitu à la 53e minute. Il a d'abord accéléré au milieu de terrain avant de décocher une frappe lointaine, qui a trompé Rautea Vongue après un rebond du ballon. (2-0).



Sous les encouragements de leurs supporters, les joueurs de Pihaena ont tenté de revenir dans le match. Mais la tête en extension de Rahiti Hunter, sur un coup franc de Tuteramana Teihotua, est passée juste à côté de la lucarne gauche adverse (60e). La tête de Temehoura, qui reprenait un corner de Toahiti Germain, a pour sa part atterri sur la barre transversale des orange (69e). Beaucoup plus réaliste, Tohiea a inscrit un troisième but à la 74e minute grâce à une frappe de Herehaunui Ferrand, détournée par les défenseurs adverses dans leur propre but (3-0). Tiare Hinano n'a ensuite jamais semblé en mesure de renverser le match et a dû s'incliner sur ce score lourd.



Dans la dernière rencontre, Temanava a battu Tapuhute sur le score de 5 buts à 2 samedi à Maatea. Tiare Anani était exempt.



Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mardi 20 Mai 2025 à 19:53 | Lu 165 fois