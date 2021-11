Challenges : Sept entreprises saluées pour leurs actions durables

Tahiti, le 15 novembre 2021 - Pour la troisième édition du label "Challenges pour un fenua durable", la CCISM a récompensé sept entreprises locales œuvrant pour le développement durable, dans leur fonctionnement au quotidien.



Sept entreprises locales ont été récompensées par la CCISM, ce lundi, et ont obtenu le niveau "or" du label "Challenges pour un Fenua Durable". Les actions durables mises en place par le Bora Bora Holiday’s Lodge, la CPS, German motors, Salaisons de Tahiti, Sopadep, Sopal et STA/AMI (Activité de vente automobiles et administratif), ont ainsi été saluées par le jury.



Lancé en octobre 2018 par la CCISM, en partenariat avec l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, la Diren et le syndicat Fenua Ma, le label "Challenges pour un fenua durable" distingue les entreprises locales qui mènent des actions concrètes dans leur fonctionnement au quotidien, en faveur du développement durable. Pour obtenir ce label, la CCISM a mis à disposition des conseillers de sa cellule QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement), afin d'accompagner les participants dans plusieurs challenges, et selon des thématiques environnementales bien définies.



Déchets, eau, énergie…



"Pour obtenir le niveau or, ces entreprises ont dû relever 17 défis obligatoires, et 15 challenges optionnels parmi les sept thématiques : déchets, eau, énergie, produits et services de développement durable, transports mobilité et déplacement, développement local et sociétal et sensibilisation au développement durable", explique Orama Richaud, responsable de la cellule QHSE de la CCISM. "Les lauréats ont plus axé leurs actions, sur les thématiques de la gestion des déchets et de l'énergie, comme par exemple, les alternatives au gaspillage alimentaire, privilégier les produits rechargeables, la réduction de consommation du plastique, la valorisation des déchets en interne ou les dons aux associations. L'utilisation de détecteurs de présence pour limiter l’éclairage inutile, etc", rajoute la responsable.



