Challenger #9 : Moana Pito





Moana Pito a tout juste 18 ans mais il est déjà devenu le gardien titulaire d’un des plus grands clubs de football de Polynésie, Tefana. Le célèbre club de Faa’a a pu terminer la saison de Ligue 1 2017-2018 à la deuxième place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions OFC en 2019…Ce n’est pas tout, Moana Pito s’est également qualifié pour jouer la prochaine Coupe du monde U20 de la Fifa avec la sélection de Tahiti U19…Il a même pu obtenir le Trophée du meilleur gardien du tournoi qualificatif. Orphelin de père à l’âge de neuf ans, Moana Pito travaille dur pour atteindre ses objectifs.

Quatre questions à Moana Pito : Tes débuts ?



« J'ai commencé le foot à l'âge de quatre ans, dans le club de l'As Tefana. Au début, je n'avais pas de poste fixe, je faisais un peu tous les postes. Puis vers l'âge de six ans, j'ai commencé à être gardien de but. A l'âge de huit ans, j'ai eu la chance de faire des cours spécifiques de gardien avec l’équipe première de l'As Tefana. A quatorze ans, je suis parti faire un test à l’as St Etienne, pas de chance, je n’ai pas été retenu. »



Tes plus beaux succès en compétition ? Une anecdote ?



« Alors mon plus beau succès s'est déroulé au mois d'août dernier. On s’est qualifiés pour le mondial des moins de 20 ans qui se déroulera au mois de mai 2019 en Pologne. Pendant ce tournoi, qui s’est déroulé à Tahiti et lors duquel on était confrontés aux meilleures équipes de l’Océanie, j’ai pu obtenir le trophée du meilleur gardien de but. Un autre de mes succès est également d’avoir pu intégrer l’équipe première de Tefana en tant que gardien titulaire. »



Tes motivations ?



« Alors ma motivation, je dirais que c'est mon père qui nous a malheureusement quittés le 23 mai 2009. Quand j'ai un coup dur, je pense à lui donc je dirais qu’il est ma principale motivation pour rester toujours au top. »



Tes objectifs ? Un message ?



« Mes objectifs pour cette saison 2018-2019, c'est de gagner la ligue des champions de la confédération océanienne (OFC) avec l'as Tefana. J'aimerais encourager tout le monde à faire du sport, c'est important pour la santé. Pour les personnes qui ont un coup de blues pendant les compétitions ou les entrainements, je vous incite à continuer d’y croire. N’abandonnez jamais l’espoir de voir vos rêves se concrétiser. »







Carte d'identité Né le 25 janvier 2000 à Lorient

Origines : Père originaire de Rurutu, maman originaire de Sicile en Italie.

Situation familiale : En couple, pas d'enfant

Un héros de votre enfance ? : Xavier Samin, ancien gardien de l'As Tefana football, qui était mon idole pendant mon enfance et qui l'est encore.

Si tu étais un animal ? Un requin parce qu’avant d'attaquer il analyse, ce qu'il faut pour être, selon moi, un bon gardien de but.

Une valeur morale ? « Tiens bon, continue et avance. »

Ton activité professionnelle ? Je suis au lycée St Joseph de Pirae, en deuxième année de formation aux métiers de la sécurité.

Tes sponsors ? Je n’ai pas de sponsor personnel mais notre discipline est sponsorisée par Air Tahiti Nui, Vini, Socredo, Opt, Ijspf et Coca Cola.



Trois meilleurs résultats de ton palmarès 2018 :



Deuxième place lors du tournoi qualificatif pour la Coupe du monde U20 avec la sélection de Tahiti

Deuxième du championnat de Ligue 1 avec Tefana et qualification pour la Ligue des champions OFC 2019

