Challenger #7 : Maiarii Fry





Maiarii fry mène de front son activité professionnelle au sein d’une des banques de la place et sa passion pour le fitness. Elle n’est pas la seule car le fitness plait de plus en plus en Polynésie. Beaucoup de personnes se passionnent pour la nutrition. Il s’agit de sport mais aussi de découverte de soi et de remise en question des habitudes. Maiarii partage ses expériences culinaires à travers internet et participe avec succès à des compétitions internationales. Elle a même pu s’illustrer dans plusieurs compétitions de renom comme l’Arnold Classic en Australie…

Quatre questions à Maiarii Fry : Tes débuts ?

« J’ai débuté cette discipline par curiosité fin 2015 après avoir vu les photos d’une copine qui avait à l’époque participé à une compétition de bikini fitness ! Je me suis dite pourquoi pas ! Au début, c’était de la curiosité puis c’est devenu une passion. »





Tes plus beaux succès en compétition ? Une anecdote ?



« La deuxième place à l’Olympia Amateur à Vegas ! Je me rappelle m’être donnée le challenge de viser un top 10. Finir deuxième dans une compétition de cette envergure, c’était juste magique. Je me rappelle au moment où ils appelaient les cinq candidates retenues et que je voyais la cinquième, quatrième, troisième…et enfin moi. C’était l’aboutissement d’un travail sans relâche qui était récompensé au niveau international. J’ai dû retenir mes larmes en me disant « pleures pas, tu as casqué 200 $ pour ce make-up, foire pas ma fille mdr. »



Tes motivations ?



« J’avais un objectif physique que je souhaitais atteindre sur une partie de mon corps qui me complexait : tant que je n’atteignais pas cet objectif physique, je ne lâchais rien. Mais c’est surtout le dépassement de soi, la sortie de sa zone de confort qui me motive. En fait, c’est le processus qui est fascinant. Tu apprends à mieux connaître ton corps, ses forces, mais aussi ses faiblesses pour ainsi les accepter. Cela va au-delà de l’aspect physique ! C’est une sacrée expérience : il faut la vivre pour comprendre. Concilier entraînements, vie privée, vie professionnelle et diète demande beaucoup de volonté, de rigueur et de la constance surtout. »



Tes objectifs ? Un message ?



« J’aimerai passer professionnelle dans la discipline, je suis patiente et je sais qu’un jour j’atteindrais cet objectif. Croyez en vous ! Croyez en vos rêves et ne laissez jamais personne vous dire que vous n’y arriverez pas. Vous êtes les seuls maîtres de votre destin et de votre vie ! Entourez-vous de belles personnes, celles qui vous tirent vers le haut. »



Carte d'identité Née le 24 mai 1990 à Afareaitu Moorea

Origines : Ma mère Heidi habite Paopao à Moorea, son père était d’origine suisse allemande et sa mère tahitienne. Mon père Andy Fry habite également Moorea, son père était d’origine américaine et habitait Hawai’i et sa mère Tahitienne, vit à Moorea également.

Situation familiale : En couple, avec une magnifique belle-fille

Un héros de votre enfance ? : Un dessin animé qui m’a marqué : « Les malheurs de Sophie ». Je me reconnaissais à travers ses bêtises (rires). Sinon, celle qui m’a montré que l’on a besoin de personne pour s’en sortir, ma maman. Une femme forte, belle de l’intérieur et de l’extérieur.

Si tu étais un animal ? Un dauphin, j’adore l’eau et ils sont magistraux !

Une valeur morale ? Toujours garder les pieds sur terre ! Peu importe votre succès, le sol vous rattrapera toujours un jour ☺

Ton activité professionnelle ? J’ai fait un BTS Management au Lycée de Aorai puis continué en 3e année de licence éco-gestion à l’Unif. Cela fait maintenant 8 ans que j’évolue au sein de la BT. Merci la BT de me faire confiance.

Tes sponsors ? Vaima Sport - je représente la marque Lorna Jane en Polynésie, Karyl Peyrolle de KP Physiothérapie, La Banque de Tahiti, Tahiti Fitness.



Trois meilleurs résultats de ton palmarès 2018 :



Olympia Amateur - 12 septembre à Vegas - 2e place class F Bikini

NZ Pro Am - 24 mars - 1e place novice Bikini +1,69 m et 2e place Open Bikini

Arnold Classic Australie -16 mars 2018 - 5e place Novice Bikini + 1,69 m (Melbourne)





