Challenger #2 : Naya Picart





Naya Picart n’a même pas 18 ans mais elle fait de l’équitation depuis une douzaine d’années. Elle adore l’équitation et surtout la relation très particulière qu’elle a avec sa monture. Elle a également des qualités de compétitrice indéniables puisqu’en 2018 elle a pu se hisser sur la plus haute marche du podium lors des championnats de France Outremers en métropole. Par équipe, elle est aussi médaillée d’or lors de ces mêmes championnats. Elle a pu remporter ces médailles d’or alors qu’elle n’était pas habituée à son cheval qui lui fut prêté pour l’occasion. Ces résultats ont été obtenus grâce à beaucoup de persévérance et grâce au soutien indéfectible de sa mère.

Quatre questions à Naya Picart : Tes débuts ?



« J’ai commencé très jeune à l’âge de 5 ans avec un poney puis j’ai commencé les compétitions à 7 ans. Ensuite, je suis passée au cheval vers 10 ans et j’ai continué de monter régulièrement jusqu'à aujourd’hui. J’ai beaucoup progressé en changeant régulièrement de cheval pour apprendre à m’adapter rapidement, ce qui est un des objectifs pour les championnats de France. »



Tes plus beaux succès en compétition ? Une anecdote ?



« Mes plus beaux succès ont été lors des championnats de France en 2017 lorsque j’ai été vice-championne de France Outremers et lorsque j’ai été médaillée d’or par équipe et que l’autre équipe de Tahiti a fait médaille d’argent. Remplir le podium avec mes sept coéquipières, c’était super. Si je devais raconter une anecdote, c’est que lorsqu’on est sur un podium aux championnats de France, on se fait jeter dans la rivière glacée située à proximité. »



Tes motivations ?



« Ce qui me motive dans ce sport, c’est la relation avec l’animal. Le fait de devoir s’adapter aux situations difficiles et à des comportements différents est un défi à chaque fois. Par ailleurs, le plus important pour moi dans ce sport, ce sont les sensations indescriptibles que l’on peut éprouver lors de sa pratique. »



Tes objectifs ? Un message ?



« Mes objectifs sont de toujours réussir à former un couple performant avec un cheval que je ne connais pas et avec qui je ne me suis pas entrainée, lors des championnats de France. Mon objectif est de pouvoir accéder aux meilleures places en équipe et en individuel. Pour finir, si je devais faire passer un message, ce serait de vous dire d’avoir confiance en vous et d’aller au bout de vos rêves ! »

Carte d'identité Née le 29 mai 2001 à Papeete.

Origines : Mes parents viennent de France mais sont en Polynésie depuis plus de 30 ans.

Situation familiale : Célibataire

Un héros de ton enfance ? : Ma mère, elle m’a toujours encouragée.

Si tu étais un animal ? Aucune idée

Une valeur morale ? La persévérance

Ton activité professionnelle ? Je suis en terminale S au Lycée Paul Gauguin

Tes sponsors ? Air Tahiti Nui



3 meilleurs résultats de ton palmarès 2018

Championne de France Outremers aux championnats de France à Lamotte Beuvron

8e place nationale en junior 1 aux championnats de France à Lamotte Beuvron

