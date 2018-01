Challenger #10 : Hugo Levert





Hugo a commencé le ski nautique à 5 ans et suit un entrainement spécifique depuis l’âge de 7-8 ans. Lors des « Petits princes de l’eau », une compétition de ski nautique et de wake board, il s’était fait remarquer par Patrice Martin, le futur président de la Fédération Française. Il s’entraîne depuis régulièrement au Ski Nautique club de Tahiti. Il a pu obtenir plusieurs titres de champion de France dès 2009, alors âgé d’à peine dix ans. Son jeune âge a compliqué un peu les choses pour les déplacements mais il a pu s’organiser pour défendre les couleurs de la Polynésie française dès qu’il en a eu l’occasion. Il a obtenu en 2017 le titre de vice-champion d’Europe U18…

En bref Né le 29 juin 1999 en métropole,18 ans



Origines : Métropole



Situation familiale : célibataire



Un héros de votre enfance ? : Harley Clifford qui était le meilleur wakeboarder qui est un des actuels leaders de ce sport



Si tu étais un animal ? un oiseau pour pouvoir voler ou un chat pour avoir une vie tranquille



Une valeur morale ? Il ne faut jamais abandonner ce que l’on entreprend



Ton activité professionnelle ? école de commerce de Tahiti



Tes sponsors ? Nautique Tahiti, O’Brien France



Trois meilleurs résultats de ton palmarès 2017

Médaille d’or aux championnats de France

Vice-champion d’Europe

Quatre questions à Hugo Levert Tes débuts ?



« J’ai commencé le wakeboard à l’âge de cinq ans, après que mes parents m’aient proposé d’essayer ce sport. Au départ, cette activité était d’abord quelque chose que je considérais comme un simple loisir et non une passion. C’est durant l’année de mes neuf ans, en 2008, lorsque l’on m’a finalement proposé de m’inscrire aux championnats de France dont je suis ressorti victorieux, que le wakeboard à clairement pris une grande importance dans ma vie. »



Tes plus beaux succès en compétition ? Une anecdote ?



« Les championnats les plus importants ont été les championnats d’Europe-Afrique dans lesquels des pays de ces deux continents sont venus participer. J’ai eu la chance de pouvoir y participer quatre fois et d’obtenir une place sur le podium à chacune de ces compétitions. L’une de mes participations s’est faite en 2017 où j’ai pu obtenir la deuxième place. »



Tes motivations?



« Le wakeboard est une activité me permettant de toujours pouvoir me surpasser et c’est en pratiquant ce sport que je me sens le plus épanoui. La sensation de glisser sur l’eau par exemple, sera toujours ressentie comme géniale peu importe le temps qu’on y passe. Ce sont donc cet épanouissement, ainsi que la compétition en elle-même, qui me motivent à continuer, et me font aimer ce sport dont je ne pourrai jamais me passer. »



Tes objectifs ? Remerciement ou message ?



« J’ai comme objectif principal cette année, de participer aux championnats du monde en mars et ainsi réaliser mon rêve d’enfance. Cela n’aurait jamais pu arriver sans le soutien de mes parents et de toute ma famille qui n’a jamais cessé de m’encourager, tout comme les personnes me permettant de continuer à pouvoir pratiquer ma passion. Je ne les remercierai jamais assez. »





