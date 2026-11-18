

Cesec : feu vert à l’aide pour l’eau potable et l’assainissement

Tahiti, le 18 novembre 2026 - Réuni en assemblée plénière mardi, le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) a rendu un avis favorable à la proposition de loi du Pays portant amélioration de l’habitat.



Le texte pour l’amélioration de l’habitat, présenté au Cesec mardi, élargit les possibilités pour un bénéficiaire de l’aide à l’habitat social de solliciter une nouvelle aide avant le délai de dix ans. Celle-ci pourrait désormais financer le raccordement d’un logement à un réseau d’eau potable existant, la construction ou la réhabilitation d’un assainissement individuel, sa mise en conformité ou encore le raccordement à un système collectif, si celui-ci peut accueillir un branchement supplémentaire.



Le Cesec partage l’objectif, mais son avis est assorti de plusieurs réserves. Il propose une concertation renforcée ainsi qu’une évaluation du nombre de bénéficiaires potentiels et du coût de la réforme. Les conseillers s’interrogent aussi sur le dispositif retenu : l’AAHI, initialement conçue pour financer des matériaux, est-elle la plus adaptée à ce type de travaux ou faudrait-il créer une aide spécifique ?



Parmi ses recommandations, l’institution préconise de faire appel à des intervenants agréés pour superviser les chantiers, de fixer des règles de contrôle et de conformité, d’évaluer le coût moyen des travaux et de vérifier auprès des communes la faisabilité des raccordements ainsi que la capacité des réseaux.



Malgré ces réserves, le Cesec considère qu’il s’agit d'un premier pas utile face à une situation “difficilement tenable par les membres de la commission et les services entendus”.

Rédigé par Violaine Broquet le Mercredi 18 Novembre 2026 à 16:01 | Lu 390 fois



