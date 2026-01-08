

Ces personnalités françaises dont les noms apparaissent dans le dossier Epstein

Paris, France | AFP | mercredi 04/02/2026 - Les noms de personnalités françaises ayant rencontré le criminel sexuel Jeffrey Epstein apparaissent dans l'immense masse de nouveaux documents publiés par la justice américaine, a pu constater l'AFP.



La simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose, à elle seule, aucun acte répréhensible de sa part.



- Jack et Caroline Lang -



Une série d'échanges datés de 2015 révèle des négociations autour de la vente d'un riad à Marrakech entre l'ancien ministre Jack Lang et le criminel sexuel américain.



En 2017, l'actuel directeur de l'Institut du monde arabe remercie le financier pour "sa générosité infinie" et lui demande d'emprunter sa voiture pour se rendre à 60 kilomètres de Paris.



Selon une enquête publiée lundi par Mediapart, Caroline Lang, la fille de Jack Lang, a fondé en 2016 avec Jeffrey Epstein une société offshore domiciliée aux îles Vierges américaines.



Jack Lang a dit lundi "assumer pleinement" ses relations passées avec Jeffrey Epstein et exclu mercredi de quitter la présidence de l'Institut du monde arabe, mais sa fille Caroline a démissionné de la tête d'un syndicat de producteurs de cinéma.



- Olivier Colom -



L'homme d'affaires Olivier Colom, conseiller à l'Elysée de 2007 à 2012, a entretenu une correspondance nourrie avec Epstein à partir de 2013.



Les deux hommes ont surtout abordé des sujets professionnels. Mais dans des conversations plus personnelles, les deux hommes plaisantent dans des échanges à tonalité sexiste et discriminatoire. L'AFP n'est pas parvenue à le contacter.



- Bruno Le Maire -



Des courriels entre Jeffrey Epstein et Olivier Colom montrent que ce dernier a facilité une rencontre, en septembre 2013 à New York, avec Bruno Le Maire, alors engagé dans une tournée en vue de la future campagne présidentielle.



"Bruno Le Maire n'a jamais entretenu aucune forme de relation avec cet individu, ni avant, ni après ce bref instant de septembre 2013", a réagi auprès de l'AFP son entourage, insistant sur le caractère "professionnel" du déplacement tout en "déplorant de voir son nom associé" à celui du milliardaire.



Jeffrey Epstein écrira, dans une correspondance avec Cédric Villani en 2018, avoir reçu Le Maire dans son domicile new-yorkais.



- Ariane de Rothschild -



Les documents mis en ligne montrent qu'Ariane de Rothschild, à la tête du groupe bancaire Edmond de Rothschild, a rencontré plusieurs fois Jeffrey Epstein entre 2013 et 2019. Dans un de leurs échanges, elle lui écrit depuis Lisbonne, où elle assiste à une finale de Ligue des champions, et lui demande s'il a "finalement vu" Dominique Strauss-Kahn. Aucun document n'atteste d'une rencontre ou d'échanges entre les deux hommes.



Selon un porte-parole du groupe, les rencontres entre Ariane de Rothschild et Epstein se sont tenues "dans le cadre normal de ses fonctions". Il ajoute qu'elle "n'avait aucune connaissance" de son comportement, qu'elle a été "profondément choquée" par les révélations et qu'elle "condamne sans ambiguïté" les crimes qui lui sont imputés.



- Frédéric Chaslin -



Le chef d'orchestre Frédéric Chaslin rencontre Epstein à plusieurs reprises et l'invite à certains de ses concerts. Dans un courriel de 2013, il mentionne avoir "trouvé une fille formidable" à Paris.



"Il est (...) totalement inadmissible et faux d'insinuer que j'aurais +trouvé une fille+ pour Jeffrey Epstein. La réalité est simple et vérifiable : il m'avait demandé de lui recommander une interprète afin de l'accompagner dans la visite de musées parisiens", a écrit M. Chaslin dans un message sur Facebook en réponse à un article du magazine spécialisé Diapason, qui a révélé l'existence de ces échanges.



- Cédric Villani -



Le mathématicien français a échangé plusieurs courriels avec Jeffrey Epstein en 2017 et 2018, quelques mois après avoir été élu député.



Dans ces échanges, le criminel sexuel, qui définit son "domaine d'expertise" comme "l'argent et les monnaies numériques", lui propose de se rencontrer lors de ses passages à Paris et les échanges portent sur des difficultés de calendrier.



M. Villani a confirmé mercredi à l'AFP avoir "rencontré à son domicile parisien à cette époque", car "il souhaitait financer un prix scientifique de mathématique en rapport avec la biologie et la complexité et sollicitait (son) aide"



"Je n'ai su qu'après cette entrevue qu'il avait déjà été condamné. Je me suis excusé quand il m'a invité à nouveau et n'ai pas donné suite au projet", a ajouté M. Villani.



- Michel Hazanavicius -



Le réalisateur rencontre pour la première fois Jeffrey Epstein un mois après le sacre de son film "The Artist" aux Oscars, lors d'un dîner à l'initiative du financier le 24 mars 2012 à Paris en présence notamment de Woody Allen, selon les échanges consultés par l'AFP.



Les documents attestent d'une correspondance directe par courriel entre les deux hommes jusqu'en janvier 2014.



Jeffrey Epstein sollicite régulièrement des rencontres, à New-York ou lors de ses fréquents séjours à Paris. Michel Hazanavicius décline la plupart des invitations, invoquant un calendrier professionnel incompatible.



Interrogé par l'AFP, Michel Hazanavicius a confirmé avoir "rencontré ce type, deux fois", qui lui a été présenté "comme un ami de Woody Allen". "Il y a un moment donné où il m'a demandé si je ne connaissais pas une fille sympa, smart, et c'est là où Bérénice (Béjo, sa compagne, NDLR) m'a dit +plus jamais, il faut fuir ce type+", a-t-il relaté, ajoutant que "la décision avait été fermement prise de ne pas voir ce type" sans avoir, à l'époque, "aucune idée de qui il était".

le Mercredi 4 Février 2026 à 06:22 | Lu 151 fois





