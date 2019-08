Ces Tahitiens qui ont libéré la France

Le 19 août, la population de Paris s’est levée. Les insurgés parisiens sont menacés. Le Général Leclerc arrache l’ordre du haut-commandement allié de marcher sur Paris. Le 23 août, la 2e DB s’élance d’Argenton pour atteindre Rambouillet dans la soirée. Le lendemain, la division gagne la vallée de Chevreuse, Jouy-en-Josas, Clamart, Massy, Wissous, Fresnes, la Croix-de-Berny. Trois chars et trois sections sur half-tracks atteignent la place de l’hôtel de ville, suivi le 25 août de l’ensemble de la division qui engage la réduction des poches de résistance allemande. Dans le nord, à Saint-Denis, à Montmorency et à Gonesse, les accrochages sont sévères, comme ceux des 27 et 28 août à Pierrefitte et au Bourget, pour que Paris soit entièrement libéré. Le 8 septembre 1944, la 2e DB retrouvant sa place dans le XVe Corps américain franchit la Marne. Elle retrouve l’ennemi à Andelot, à Contrexéville, à Vittel, et surtout à Dompaire, où une Panzer brigade passe à la contre-offensive. Les combats du 13 septembre sont particulièrement sévères. L’action de l’aviation américaine est décisive dans le sort de la bataille : les Allemands se replient en laissant 59 de leurs chars sur les 90 engagés. Le 15 septembre, le franchissement de la Moselle à Châtel entraîne une nouvelle riposte des Allemands, qui est repoussée. Le 22 septembre, la Meurthe est franchie de vive force pour atteindre la forêt de Mondon où la 2e DB s’immobilise. Elle se reconstitue et forme les volontaires.