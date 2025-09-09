

Cerfs-volants et jeux d’antan au parc Vairai

Tahiti, le 11 septembre 2025 – Des ateliers culturels et des stands de prévention sont au programme, ce samedi, à l’occasion du Fārereira’a i te ha’utira’a tau. Du pāuma au tītīrāina, en passant par les tū’aro mā’ohi, le syndicat d’initiative Taaretu et l’association Marutaha Nui de Faa’a invitent les jeunes et les familles à renouer avec les divertissements ancestraux.





Le syndicat d’initiative Taaretu et l’association Marutaha Nui organisent la première édition du Fārereira’a i te ha’utira’a tau, ce samedi, au parc Vairai, en partenariat avec la commune de Faa’a.



Pensé comme “un souffle d’unité par le vent et la culture”, cet événement aura le cerf-volant comme étendard. Héritage ancestral, le pāuma était “bien plus qu’un jeu, c’était un puissant symbole culturel et un lien sacré avec les dieux”, rapporte l’association Marutaha Nui, attachée à raconter l’histoire de ce drôle d’oiseau, auparavant fabriqué avec diverses ressources végétales. Les visiteurs pourront eux-mêmes s’y essayer, avant de participer à un concours de vol encadré, dans le respect des règles de sécurité.



Entre le “village du vent” et le “village d’antan”, d’autres ateliers culturels sont prévus. Les incontournables tū’aro mā’ohi seront au rendez-vous, du lever de pierre au lancer de javelot, entre autres disciplines mettant la force et l’agilité à l’épreuve.



​Perpétuer les traditions

À l’image du cerf-volant, les jeux d’autrefois seront à l’honneur dans leur ensemble. L’occasion de fabriquer des tītīrāina, des ballons, des voitures et des toupies avec des matériaux locaux, comme des fruits de miro ou des palmes de cocotier. “On ne veut pas que ces pratiques de nos ancêtres s’éteignent. On est fier d’organiser cet événement culturel, en sachant que les ateliers seront animés par nos quartiers prioritaires pour les enfants, les jeunes et les familles. Ce sera l’occasion d’éloigner un peu tout le monde des écrans et des réseaux sociaux”, remarque Bélina Céran-Jérusalémy, présidente de l’association Marutaha Nui, investie avec son équipe en faveur de la transmission du patrimoine culturel.



En parallèle, des stands d’information et de prévention seront animés par différents partenaires autour des drogues, du suicide, du cancer, des deux-roues ou encore du self-défense. Objectif : se reconnecter à ses racines pour un esprit sain dans un corps sain.



​Infos pratiques Fārereira’a i te ha’utira’a tau, samedi 13 septembre 2025, de 9 à 15 heures, au parc Vairai. Entrée gratuite et ouverte à tous.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 11 Septembre 2025 à 15:59




