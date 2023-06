Central sort le champion Tefana en Coupe de Polynésie, Pirae et Vénus au rendez-vous des demi-finales

Tahiti, le 25 juin 2023 - Déjà tombeur de Dragon au tour précédent, Central a battu, samedi, en quart de finale le tout nouveau champion de Ligue 1, Tefana. Après avoir mené 2-0, puis diminués à neuf au cours de la rencontre, les joueurs de la capitale ont finalement arraché leur qualification aux tirs au but. L'autre petite sensation est venue de Manu Ura qui a dominé Tamarii Punaruu (2-1). Pas de problème en revanche pour Pirae et Vénus qui se sont défaits respectivement de Tohie'a (3-1) et de Tapuhute (5-0).



Un scénario complètement fou dans le quart de finale de Coupe de Polynésie qui a opposé, samedi au stade Pater, Tefana à Central. Menés 2-0 au bout de 30 minutes, les joueurs de Faa'a, tout juste auréolés de leur titre de champion de Ligue 1, ont ensuite recollé au score avant de finalement céder aux tirs au but contre une équipe de la capitale réduite à neuf au cours de la rencontre.



Quand on parle de magie de la Coupe, celle-ci a définitivement opéré samedi soir. Sur le papier Tefana semblait être au-dessus de son adversaire du soir, Central. Sauf que les rouge et noir de Papeete, qui ont survolé les playdowns de Ligue 1, restaient sur un exploit en Coupe de Polynésie : ils avaient en effet sorti au tour précédent Dragon. Et c'est donc sans complexe que David Chang Koei Chang et ses hommes ont abordé ce quart de finale face à Tefana. Dès la 5e minute, sur un coup-franc, William Voirin ouvrait le score pour Central (1-0, 5e). Les jaune et vert de Faa'a de leurs côtés ont beaucoup déjoué et ont eu du mal à mettre sur orbite leurs avants-centres, Honoura Maraetefau et Sylvain Graglia.



Et juste avant la demi-heure, Central allait profiter d'une main dans la surface pour bénéficier d'un pénalty. Jess Horoi se chargeait de le transformer et faisait ainsi le break pour le club de la capitale avant la pause (2-0, 27e).



Le capitaine Viritua Tiaiho remet Tefana dans le bon sens



Au retour des vestiaires les protégés de Sébastien Labayen avaient toujours autant de mal à développer leur jeu. Et c'est sur un coup de pied arrêté que Tefana allait se relancer. À la 56e minute, le capitaine jaune, Viritua Tiaiho, envoyait un missile en pleine lucarne (2-1, 56e). Dans la foulée, William Voirin écopait d'un deuxième carton jaune après un mauvais geste sur Keanu Vernaudon. Le sort de la rencontre semblait basculer du côté de Tefana, sauf que même en supériorité numérique, les joueurs de Faa'a ont eu du mal à déborder leurs adversaires.



Teiki Kananou et ses coéquipiers de Central de leurs côtés ont été héroïques et généreux dans leurs efforts mais ont finalement craqué dans les arrêts de jeu lorsque Sylvain Graglia a été bousculé dans la surface. Le point de pénalty était logiquement désigné et Viritua Tiaiho égalisait pour Tefana (2-2, 90+3). Direction donc les prolongations. Des prolongations que Central a terminées à neuf contre onze après l'expulsion de Maitere Tanerii à la 107e. Néanmoins les rouge et noir ont tenu bon pour arracher la séance des tirs aux buts.



Et le jeune espoir de Tefana, Manatini Sienne, a été le premier à craquer dans cette séance. Allan Hnyeikone pour sa part donnait l'avantage à Central. Peut-être un petit peu trop sûr de lui, Kitin Maro a vu sa panenka fuir le cadre et dans la foulée Yorick Wadehanne faisait le break pour le club de la capitale. Tearii Labaste a offert un petit sursis à Tefana, mais en marquant son tir au but Eranio Yakuela offrait la victoire et la qualification à Central (4-2 TAB).



Dans les autres rencontres de ces quarts de finale de la Coupe de Polynésie, autre petite sensation avec la victoire de Manu Ura, club de Ligue 2, face à Punaruu (2-1). Quant aux autres favoris, Pirae et Vénus se sont respectivement imposés dimanche face à Tohie'a (3-1) et Tapuhute (5-0). Le triple tenant de la Coupe de Polynésie, Vénus était quant à lui opposé dimanche à Tapuhute.

