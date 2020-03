Célébration des 30 ans de la disparition d'Henri Hiro

Tahiti, le 4 mars 2020 – Le trentième anniversaire de la disparition du poète Henri Hiro sera célébré mardi prochain au Conservatoire artistique de la Polynésie française.



Le ministère de la Culture et le Conservatoire artistique de la Polynésie française - Te Fare Upa Rau, vont commémorer le trentième anniversaire de la disparition du poète Henri Hiro mardi prochain, à 18h15. L'événement sera ouvert au public et se déroulera sur le paepae de l'établissement à Tipaerui. Pour l'occasion, une plaque de commémoration, adressée à la jeune génération, sera ainsi dévoilée à cette occasion. En effet, Henri Hiro s'était montré soucieux de l’avenir de son peuple, et a fondé ses espoirs en la jeunesse polynésienne. Il souhaitait notamment préserver leur patrimoine et leur identité.



Des extraits de films, des lectures de poèmes, des chants et des 'orero permettront au public de découvrir ou de redécouvrir Henri Hiro, à travers son parcours politique, culturel et religieux.