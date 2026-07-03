

Cédric Jubillar change de stratégie de défense et reconnaît avoir tué son épouse

Paris, le 6 juillet 2026 - Après cinq ans de déni, Cédric Jubillar a changé de stratégie de défense : il reconnaît avoir donné la mort à son épouse Delphine, disparue fin 2020, et se dit prêt à collaborer avec la justice, deux mois avant son procès en appel, dont la tenue dans les temps sera, selon ses avocats, “impossible”.



Dans un courrier manuscrit adressé à son avocat Pierre Debuisson, révélé par la Dépêche du Midi lundi matin, Cédric Jubilar admet pour la première fois sa responsabilité dans la disparition de sa femme, une infirmière de 33 ans, dont on n'a jamais retrouvé le corps.



Lors d'une conférence de presse, Me Debuisson a confirmé “les aveux” de Jubillar, qui est selon lui “prêt à collaborer entièrement avec la justice” et à indiquer aux enquêteurs où se trouve le corps, qu'il a dissimulé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020.



“Il se tient à la disposition des juges”, “j'espère que les réponses apportées par Cédric Jubillar permettront (aux enfants du couple) de faire leur deuil et de donner une sépulture à Delphine”, a déclaré Me Debuisson face aux journalistes.



Guy Debuisson, l'associé et père de Pierre Debuisson, a assuré à BFMTV que Jubillar n'avait “jamais eu l'intention de tuer son épouse”. Cela laisse ainsi entendre que sa défense va contester la notion d'homicide pour privilégier celle de coups mortels dans la mort de Delphine Jubillar.



Dans le courrier transmis à Me Debuisson, il évoque une dispute sans en indiquer les circonstances.



Pour l'avocat représentant les deux enfants du couple Jubillar, Me Laurent Boguet, le peintre-plaquiste, dont le procès en appel doit commencer le 21 septembre, “va chercher à minimiser les enjeux pour obtenir sans doute une diminution de peine”.



“Clairement, Cédric Jubillar suggérera à la cour d'assises de s'interroger sur la notion de coups mortels. Il va contester la notion d'homicide, qui se rattache à l'intention de tuer”, a déclaré Me Boguet à l'AFP.



“Besoin de parler”



D'après Guy Debuisson, le passage aux aveux de son client est dû à “un besoin de parler”, car il aurait jusque-là été “verrouillé par la pression médiatique” et “la pression très forte des enquêteurs”, ainsi que fragilisé par la prise de médicaments et son régime carcéral à l'isolement. Et s'il n'avait pas été détenu à l'isolement, il aurait fait ces révélations plus tôt, assure-t-il.



Cédric Jubillar, 38 ans, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle en octobre 2025 par la cour d'assises du Tarn et doit être jugé en appel du 21 septembre au 16 octobre à Toulouse.



Pour ses avocats, il serait “impossible” et même “grotesque” que le procès se tienne dans les temps, puisqu'il faut désormais selon eux que leur client soit entendu, puis que la dépouille soit recherchée avant que des analyses puissent être effectuées.



Au cours de visites au parloir, Pierre Debuisson dit avoir tissé un “lien de confiance” avec le détenu.



Aucune demande d'audition de Cédric Jubillar n'a été formulée par ses avocats, a précisé à l'AFP Pierre Debuisson.



Une fois la justice saisie, la présidente de la cour d'assises de Haute-Garonne pourrait ordonner un supplément d'information qui déboucherait sur une audition dans les prochaines semaines, selon une source proche du dossier.



Pour Me Laurent Boguet, un des avocats des enfants, “rien n'empêche la tenue d'un procès”.



Cédric Jubillar est détenu depuis juin 2021, à l'isolement par mesure de sécurité, au centre de détention de Seysses, près de Toulouse.



Parties civiles soulagées



Même si les gendarmes n'avaient pas pu présenter aux juges d'instruction de preuves irréfutables de sa culpabilité, il avait été mis en examen pour homicide volontaire après six mois d'enquête, sur la base d'un faisceau d'indices concordants.



Ce bouleversement de ligne de défense intervient six mois après un changement d'avocat, son nouveau conseil s'étant notamment élevé contre les conditions de détention de son client.



Avocate des enfants, Malika Chmani a salué le revirement. “On est soulagés pour les enfants. (...) Maintenant, c'est important qu'il nous dise où est le corps”.



Même son de cloche chez Pauline Rongier, avocate d'Emy, amie de Delphine Jubillar, qui décrit à l'AFP “un énorme soulagement”. Sa cliente attend désormais “de savoir où est le corps de son amie. Les aveux de Cédric Jubillar, on n'en a pas besoin pour établir sa culpabilité. Elle a été établie de manière massive en première instance. Elle l'aurait été et elle le sera en appel”.



Dans son arrêt, la cour d'assises avait jugé que les témoignages recueillis, le fait que la personnalité de l'accusé soit “compatible” avec un passage à l'acte, ainsi que sa non-acceptation de la séparation d'avec son épouse, constituaient des éléments suffisants pour établir sa responsabilité dans la disparition de Delphine.

Rédigé par AFP le Lundi 6 Juillet 2026 à 18:45 | Lu 69 fois





