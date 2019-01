Cédric Bellais désigné boxeur de l'année 2018 par l'UBO

L'année 2019 débute bien pour Cédric Bellais. Le pugiliste tahitien a été désigné par l'Universal boxing organisation (UBO) boxeur de l'année 2018. Ses deux ceintures, "remportées avec panache" comme l'indique un communiqué de l'UBO, ont plaidé en faveur du champion.Tout d'abord le 23 mars 2018 à Mataiea. Cédric Bellais venait à bout de son adversaire bulgare Konstantin Semerdjiev, en mettant K.O ce dernier dans le quatrième round. Cette victoire lui permettait alors de décrocher la ceinture UBO et RBOF de la catégorie des mi-lourds.Puis le 27 juillet à Fataua, après trois semaines de préparation aux Etats-Unis, le protégé de Sergio Bordes dominait l'Argentin Javier Andino, et s'emparer ainsi des ceintures UBO, RBOF et GBF.