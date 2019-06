Ce que l'on sait de l'affaire JPK

PAPEETE, 26 juin 2019 - L'affaire JPK vient de connaître un nouveau rebondissement, mardi, avec le placement en garde à vue de Miri Tatarata et de Francis Stein. Retour sur un dossier judiciaire cold case qui reste jalonné de zones d'ombre près de 22 ans après la disparition à Tahiti du journaliste d'investigation.



Jean-Pascal Courraud, alias JPK, a disparu durant la nuit du 15 au 16 décembre 1997 dans des conditions qui demeurent aujourd’hui encore inexpliquées. Plusieurs pistes sont étudiées depuis près de 22 ans par les enquêteurs et juges d'instruction pour tenter d'établir les circonstances de cette disparition. Parmi elles, les thèses du suicide ou de l'enlèvement politique de l'ancien journaliste d'investigation, et opposant notoire à l'ancien président Gaston Flosse, ont été longuement explorées.



Aujourd'hui, une information judiciaire demeure ouverte et confiée au juge d’instruction Frédéric Vue. Mardi matin, comme révélé par Tahiti Infos, l’ex-compagne et mère des enfants de JPK, actuelle directrice de l’Environnement, Miri Tatarata, et l’ancien ami du journaliste, aujourd’hui directeur du service du Patrimoine archivistique, Francis Stein, ont été placés en garde à vue au sein de la section de recherches de la gendarmerie, à Papeete, avec la possibilité d’être entendus durant 48 heures. Leurs auditions sont réalisées dans le cadre d’une enquête sur commission rogatoire du magistrat instructeur.



De ces auditions, rien ne filtre. Mais il est vraisemblable que le juge d’instruction soit à la recherche de déclarations concordantes et stables des deux témoins, à propos des dernières heures de la journée du 15 décembre 1997. Une qualité que n’offrent pas à ce jour leurs dépositions antérieures. Au fil de leurs nombreuses auditions, depuis celles recueillies dès le lendemain de la disparition de JPK, Miri Tatarata et Francis Stein n’ont cessé de revenir sur leurs versions. Le juge d'instruction notait déjà en 2014 "les incohérences [de leurs] déclarations sur le déroulement de l’après-midi et de la soirée du 15 décembre 1997 et notamment la destruction du mot laissé par Jean-Pascal Couraud".



Déclarations contradictoires



A l'époque, dans la nuit du 15 au 16 décembre 1997, JPK disparaît dans un contexte très intriguant. Au domicile conjugal de Te Maru Ata, sur les hauteurs de Punaauia, son épouse dit avoir découvert une mise en scène, dans la chambre à coucher : un crâne posé sur l’oreiller et un mot que lui aurait laissé le journaliste, mais qu'elle dit avoir détruit, disant "Où que j'aille, quoi que je fasse, je t’aimerai toujours". Miri Tatarata a commencé par nier, devant les enquêteurs, l’existence de cet écrit trouvé le jour de la disparition. Elle en avait pourtant parlé à plusieurs connaissances. Puis elle a fini par avouer qu’elle l’avait détruit. Miri Tatarata a d'ailleurs été poursuivie pour destruction de preuve sur ce volet du dossier et relaxée en 2004. Elle a ensuite varié à plusieurs reprises dans ses déclarations ultérieures devant les enquêteurs et le juge d'instruction, au sujet de cet écrit.



Toujours à l'époque de la disparition, les versions ont également varié pour expliquer aux enquêteurs la raison de la présence de Francis Stein, et l'heure de son arrivée au domicile de Te Maru Ata, le soir de la disparition. Incohérences également dans les affirmations faites par Stein au sujet de la portière endommagée de son véhicule et au sujet du luxe de discrétion qu'avait déployé le proche de JPK pour la faire réparer.



Enfin, les deux gardés à vue ont fait des déclarations diverses et contradictoires au sujet de leur possible idylle. Ces dénégations étant mises sur le compte de la pudeur et la culpabilité par les intéressés.



La double garde à vue de Miri Tatarata et Francis Stein qui a débuté mardi matin doit donc aujourd'hui permettre d'éclairer les zones qui restent encore frappées du sceau de l'incohérence dans ce dossier. La procédure prévoit que ces auditions ne puissent se prolonger au-delà de ce jeudi matin. Il reviendra ensuite au juge d'instruction, Frédéric Vue, de décider des suites à donner à l'affaire en fonction des déclarations recueillies.