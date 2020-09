Ce que cachent nos monts sous-marins polynésiens

Par contre l’impact de ces formations sur la pêche a droit a beaucoup plus d’études scientifiques. Un résultat tout récent est ainsi intéressant : une étude américaine d’Astrid B. Leitner publiée dans le journal Nature, début août, observe "des concentrations de chlorophylle importants et de longue durée autour de 17 % des monts sous-marins du Pacifique et autour de 45 % de ceux d’entre eux dont le sommet est à une profondeur inférieure à 100 m". La chlorophylle révèle qu’il y a beaucoup d’algues (phytoplancton), qui nourrissent des petits animaux (zooplanctons) qui à leur tour nourrissent les poissons. La pêche est du coup deux fois plus importante autour de ces monts sous-marins… Sauf que les X-iens, en étudiant les données de l’étude concernant les monts polynésiens, ont relevé plusieurs problèmes de méthodologie…



Du coup, en bons scientifiques, ils ont procédé à leur propre analyse mathématique sur l’impact des monts-marins polynésiens sur la pêche. Ils en ressort que 79 des 508 monts polynésiens auraient un impact positif sur la pêche, soit 16 % du total.



Les scientifiques offrent deux explications à ce phénomène : déjà, la montagne pourrait forcer les courant profonds, riches en nutriments, vers la surface, et ainsi favoriser la croissance du phytoplancton. Un phénomène d’"upswelling" assez rare. Plus surprenant, les montagnes sous-marines peuvent aussi servir de point de repère : "Les monts sous-marins, à l’instar des dispositifs de concentration de poissons (DCP), brisent l’immense uniformité de l’océan et ce seul attribut pourrait suffire à agréger la vie marine autour. En effet, DCP et monts sous-marins pourraient jouer le même rôle fondamental de "meeting point", c’est à dire un lieu de rencontre qui permet notamment aux espèces pélagiques de former des bancs de taille plus importante. Il est plus efficace pour les thons notamment de s’attendre sur des lieux particuliers plutôt que de chercher aléatoirement dans la mer un autre banc avec lequel fusionner." Tout ça demande encore du travail.



Une diversité à protéger



Les écosystèmes de ces monts sous-marins sont encore peu connus. Ce que l’on sait, c’est qu’ils abritent une très grande diversité de coraux (sans leur algue symbiotique, puisqu’ils sont trop profonds pour avoir de la lumière), d’animaux, et autres "fossiles vivants" qui en feraient de possibles "refuges biologiques". "Une étude de Tittensor (2010) a notamment observé que les coraux des monts sous-marins étaient moins impactés par l’acidification des océans que sur d’autres habitats".



Des études ont aussi montré que ce sont des lieux de reproduction et de nutrition privilégiés pour les migrateurs pélagiques, ce qui pourrait être un argument pour la protection de ces zones. En particulier contre l’exploitation minière, qui peut endommager les écosystèmes sur des kilomètres autour des exploitations.



La principale conclusion de l’étude reste qu’il y a encore beaucoup de recherches à faire pour comprendre la richesse biologique et minérale de ces montagnes immergées. Nous dépendons trop des images satellites et il faut beaucoup plus de campagnes d’explorations qui iront voir sur place. Avis donc aux jeunes explorateurs qui souhaitent poursuivre ce travail !