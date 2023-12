Casino veut vendre 313 hyper et supermarchés à ses concurrents Auchan et Intermarché

Paris, France | AFP | lundi 18/12/2023 - Le groupe Casino, en grande difficulté financière, prévoit de vendre 313 magasins, soit "la quasi-totalité du périmètre des hyper et supermarchés", à ses concurrents Intermarché et Auchan, une opération redoutée par ses salariés et qui pourrait redessiner en profondeur le paysage de la grande distribution en France.



La seule offre confirmée officiellement l'a emporté: comme l'a révélé quelques heures plus tôt le média économique Les Echos, le conseil d'administration de Casino a décidé lundi d'entrer en "négociations exclusives" pour céder "la quasi-totalité" de son parc de magasins de grande taille, soit 313 points de vente, à deux autres acteurs français de la grande distribution, Les Mousquetaires/Intermarché et Auchan.



Respectivement 3e et 5e acteurs du marché de la distribution alimentaire dominé par E.Leclerc et Carrefour, les deux enseignes avaient indiqué fin novembre vouloir reprendre l'ensemble des points de vente que Casino était prêt à céder.



"L'ensemble des salariés des magasins transférés seraient repris" par le groupement des Mousquetaires/Intermarché et Auchan, affirme Casino, qui précise que le projet de cession se ferait "sur la base d'une valeur d'entreprise fixe de 1,35 milliard d'euros (hors immobilier)".



L'accord ne concerne pas les magasins Casino gérés en franchise, qui seront libres de choisir leur partenaire franchiseur, a précisé une source au fait du dossier.



"Dégoût"



Selon Casino, l'opération est "subordonnée" à sa restructuration financière en cours, et "pourrait intervenir avant la fin du premier trimestre 2024".



"Cette annonce m'inspire du dégoût de la part de la direction de Casino qui ne nous respecte pas jusqu'au bout", a déploré auprès de l'AFP Jean Pastor (CGT), porte-parole de l'intersyndicale (FO, CGT, CFDT, UNSA, CFE-CGC). Celle-ci s'attendait à être informée des offres lors d'une rencontre avec la direction et les repreneurs mardi.



Le groupe, qui employait encore 200.000 salariés dans le monde, dont 50.000 en France, fin 2022, a signé en juillet un accord prévoyant la restructuration d'une dette insoutenable, avec un changement d'actionnariat à la même échéance.



C'est le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, le Français Marc Ladreit de Lacharrière et le fonds britannique Attestor qui doivent en prendre les commandes à cette date.



Dans l'intervalle, les performances commerciales ne se sont pas améliorées et le groupe a dû se résoudre à sonder l'intérêt de ses concurrents pour ses points de vente.



Malgré les critiques de spécialistes du secteur sur l'état de nombre de ses magasins, ces derniers ont donc suscité des convoitises.



Il est plus difficile qu'auparavant de construire de nouveaux supermarchés, et l'acquisition de nouveaux points de vente est alors le principal moyen pour un distributeur de gonfler ses parts de marché et donc d'améliorer son rapport de force avec ses fournisseurs agro-industriels.



"En renforçant leurs positions dans le paysage concurrentiel français, Auchan et Les Mousquetaires étendraient leurs pratiques et politiques responsables à davantage d'agriculteurs et de producteurs locaux français", ont plaidé les deux groupes.



Début décembre, Auchan et Intermarché avaient en outre révélé "discuter les bases d'une alliance de long terme" pour réaliser leurs achats en commun.



Mobilisation nationale



Intermarché s'était déjà entendu en mai avec Casino pour lui racheter 119 magasins, plus une soixantaine en option. Une soixantaine a changé d'enseigne en octobre, le reste devant suivre dans les trois ans.



La cession d'un nouveau périmètre de magasins d'une telle ampleur - un quart de l'ensemble des ventes du groupe en France - fait craindre des conséquences sur l'emploi au niveau des sièges et de l'appareil logistique du groupe.



Pour maintenir la pression, l'intersyndicale a appelé à une mobilisation nationale dans les entrepôts Casino vendredi et dans les magasins samedi, à quelques jours de Noël.



Elle "va demander la mise en place d'un PSE pour les salariés des magasins qui seront fermés, pour les entrepôts logistiques dont apparemment très peu seront repris, ainsi que pour le siège social de Saint-Etienne qui va se retrouver vidé, malgré les salades que nous racontent les pouvoirs publics", a encore déclaré Jean Pastor.



"Le cadavre de Casino commence à être dépecé", a réagi auprès de l'AFP Théodore Guichard, président de l'association Adosia, qui rassemble la descendance du couple fondateur du groupe stéphanois, et estime que "de très nombreux salariés de Casino vont se retrouver au tapis".

le Mardi 19 Décembre 2023 à 04:11 | Lu 127 fois