Carton plein pour l’association Pi’i’mato au raid Apetahi

Raiatea, le 6 décembre 2023 - Le raid Apetahi, célèbre course de trail qui avait été suspendue ces dernières années, a fait son grand retour ce week-end à Raiatea. L’occasion pour l’association Pi’i’mato de Bora Bora de faire le déplacement sur l’île Sacrée et de rafler de nombreuses médailles.



Pour la onzième édition du raid Apetahi, qui s’est tenue samedi à Raiatea, le comité organisateur a proposé aux athlètes engagés dans la course un parcours de 19 km et de 1 200 m de dénivelé. Le départ du célèbre raid a été donné à 11 heures pour les hommes et les équipes mixtes, suivis des femmes et des équipes féminines un quart d’heure plus tard. Le parcours, exigeant et peu roulant, a emmené les trailers sur les hauteurs Timaraa. La chaleur et la technicité du tracé, renouvelé pour 50%, n’ont pas découragé les participants, en particulier les membres de l’association Pi’imato, créée l’an dernier à Bora Bora afin de promouvoir les sports de pleine nature, mais aussi d’encadrer et de soutenir les champions locaux, tel Heria Jordan, arrivé premier de la catégorie hommes après 2 heures et 53 minutes d’efforts, devant Fabien Balezaire de Raiatea et Steeve Tepapa de Taha’a.



Des médailles dans toutes les catégories



Force est de constater que le déplacement des coureurs de Pi’i’mato depuis Bora Bora ne s’est pas montré vain. Engagés dans toutes les catégories, les membres de l’association ont raflé de nombreuses médailles. Après Heria Jordan, c’était au tour de Jennie Senneville et Moana Puupuu de monter sur la première marche du podium dans la catégorie équipes mixtes. Hihiura Tetuanui et Vanina Debat ont remporté la deuxième place de la catégorie équipes féminines, derrière Carole Hauteville-Longuet et Clarisse Prunier. Aurélie Lévèque est quant à elle arrivée 3e dans la catégorie femmes, derrière Tantely Henry et Laura Diliado. Une pluie de médailles bien méritée pour cette équipe partie de Bora Bora au petit jour sur le bateau mis à disposition par la mairie.



Une aventure collective



Le déplacement au raid Apetahi fait partie des nombreux objectifs de l’association qui s’est donné pour mission d’encourager la découverte des beautés de la Perle du Pacifique depuis ses hauteurs, mais aussi de proposer trois rendez-vous hebdomadaires à ses adhérents, encadrés par des membres volontaires, dont une sortie en montagne le week-end. La participation aux grands rendez-vous des trailers du Fenua, tout comme l’aide à l’organisation du raid Anei dans le cadre du Heiva, sera également au programme de cette nouvelle année d’existence de l’association. Enfin, le club s’est engagé à entretenir les sentiers et à procéder à l’ouverture éventuelle de nouveaux itinéraires, afin de développer la pratique de la randonnée et du trail sur l’île dans des conditions de sécurité optimales. La participation très fructueuse de l’association au raid Apetahi ne peut qu’encourager les membres de Pi’imato à poursuivre leurs activités et leur participation aux compétitions à venir.