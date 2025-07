Carrefour Market ouvre à Raiatea

RAIATEA, le 30 juillet 2025 - Le nouveau Carrefour Market Raiatea été inauguré mercredi dernier à 14 heures à Uturoa. Avec l’ouverture de cette grande surface – et la fermeture de l’enseigne Champion –, la surface de vente passe de 575 m² à 1 522 m².



"Samedi 19 Juillet 2025 Champion Uturoa fermait ses portes. C’est avec un petit pincement au coeur que nous disions au revoir à notre ancien magasin de plus de 30 ans (hors normes et qui fuyait de partout) avec ses bureaux à cachettes magiques", a écrit sur sa page Nancy Wane, la directrice générale du groupe Wane, qui comprend entre autres les enseignes Carrefour, l'hôtel Hilton.



La surface globale du nouveau magasin est portée à 2 606 m² et est implantée sur une surface totale de 6 000 m². Le nouveau bâtiment est également doté d’un parking voitures à l'étage.