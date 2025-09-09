

Carrefour Faa’a veut prendre de la hauteur

Tahiti, le 25 septembre 2025 – Onze ans après son ouverture, le centre commercial Pacific Plaza envisage d’augmenter la capacité de son parking de 705 places en passant de quatre à huit étages. Une enquête publique est en cours jusqu’au 22 octobre pour recueillir les avis de la population.





Inauguré en 2014, le centre commercial Pacific Plaza, qui englobe Carrefour Faa’a et sa galerie marchande, souhaite augmenter la capacité de son parking couvert de 705 places en passant de quatre à huit étages. La surface totale passera quant à elle de 12.217 à 13.781 m2 pour faire face à l’affluence de la clientèle, à laquelle s’ajoute celle de l’hôtel Hilton.



Ce projet d’extension, qui concernerait aussi une partie de la galerie marchande au rez-de-chaussée, fait l’objet d’une enquête publique du lundi 22 septembre au mercredi 22 octobre. Le dossier d’étude d’impact sur l’environnement peut être consulté au guichet du service des formalités civiles de la mairie de Faa’a, du lundi au jeudi, de 7h30 à 15h30, et le vendredi, de 7h30 à 14h30, ainsi qu’à la Direction de la construction et de l’aménagement de Papeete. Les administrés sont invités à exprimer leurs avis ou leurs remarques dans le cahier de doléances prévu à cet effet.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 25 Septembre 2025 à 17:02




