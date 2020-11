Caroline Ellacott épouse Maamaatuaiahutapu n'est plus

Tahiti le 21 novembre 2020 - Caroline Ellacott-Maamaatuaiahutapu s'en est allée rejoindre son feu époux Maco Tevane décédé en août 2013. Tous deux ont eu quatre enfants dont Taimai, Raita, Heremoana l'actuel ministre de la culture et Mateata directrice de Tahiti Nui télévision.

Le Président du pays Edouard Fritch et son gouvernement adressent à la famille et à leur proche, "toutes leurs sincères condoléances ainsi que toutes leurs sympathies et soutiens".