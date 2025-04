Carole Atem, son premier recueil

Tahiti, le 10 avril 2025 - Artiste accomplie, enseignante et chercheuse reconnue, Carole Atem se dévoile encore un peu plus au travers de son livre Sonnets En Liberté. Un recueil de 31 poèmes, complété par des photographies réalisées par l'autrice elle-même, qui invite les lecteurs à la renaissance et à la libération au contact des merveilles de la nature.



Dévouée ces dernières années à ses travaux de recherche, Carole Atem s'autorise un répit à travers sa dernière œuvre Sonnets En Liberté. Un recueil autobiographique qui ne dit pas son nom, l'autrice préférant la pudeur à la certitude d'être comprise par le plus grand nombre. Pourtant, dans ces lignes, c'est bel et bien l'artiste, l'amie, la femme, qui se livre sur ses cinq dernières années. Marquée, celle-ci raconte : “J'ai vécu des choses très difficiles, comme tout le monde, et l'exercice de retranscrire tout ça dans des sonnets m'a permis d'exorciser ces expériences. Ce que je décris dans ces poèmes, ce sont des choses que j'ai vécues intimement, de façon très forte, jusque dans ma chair. J'espère qu'à la lecture de ces poèmes, un lecteur qui ne connais pas mon histoire pourra s'identifier et se sentir éventuellement mieux.” Une œuvre rythmée par des illustrations de l'autrice elle-même, afin d'équilibrer les tonalités les plus sombres avec ce qui compte vraiment : la lumière. “J'ai voulu faire dialoguer les photographies avec mes textes”, explique Carole Atem. “Ils ne sont pas tous illustrés mais c'est justement pour souligner les grands mouvements du recueil, donner une dynamique, voire un équilibre.”



Mais surtout, l'autrice revendique son choix littéraire et sa forme poétique. En quatorze vers, deux quatrains et deux tercets, le sonnet c’est surtout un cadre rigoureux qui, bien souvent, a tendance à faire fuir les auteurs contemporains. Ces derniers préférant les libertés qu’offre la prose. Un calvaire pour certains, une évidence pour Carole Atem. “C'est un exercice dans lequel je me retrouve et qui me vient assez facilement. Comme l'indique le terme lui-même, le sonnet est fortement lié à la musique. Il y a un rythme, une sonorité, une musique des mots que je comprends.” Une aisance sans surprise pour celle qui a, avec son frère Florent Atem, occupé les scènes musicales du Fenua durant des années. “Le choix de la forme brève et dense du sonnet a aussi pour but de souligner l'importance des silences dans ce cheminement vers la liberté”, défend l'artiste, dont le message porte sur la renaissance et la libération au contact de la splendeur des choses. “Le recueil exprime surtout la conviction que l'amour et l'émerveillement ont le pouvoir de soigner les blessures, [...] de renouer avec la joie d'être en vie, en dépit des tragédies de l'existence.”



Le livre est d'ores et déjà disponible et en vente à la librairie Odyssey, et une présentation/dédicace de l'œuvre est prévue jeudi 24 avril prochain, entre 11 heures et midi, au Salon du livre de Mahina, à la Pointe Vénus.