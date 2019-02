Carnet de voyage - Visite à Notre-Dame des îles Marquises à Nuku Hiva

La cathédrale elle-même, qui peut accueillir 800 fidèles et dont le plan au sol épouse la forme d'une croix, est faite de murs de pierres nues : galets de plages (ke'a tai), pierres des champs (ke'a avai noa), tuf volcanique rouge plus tendre, violacé ou ocre (keetu). Ici et là on reconnaît des blocs entaillés, anciens polissoirs incorporés aux murs. Toutes les îles habitées des Marquises ont fourni des pierres pour l'ouvrage sacré qui mobilisa ainsi tous les Marquisiens de 1973 à 1977 : sculpteurs, artisans, maçons, généreux donateurs, toute la population marquisienne fut associée à l'ouvrage.