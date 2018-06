Carnet de voyage: Vaitumu Village, perle de Rurutu

Le site où se dressent aujourd’hui les infrastructures de la pension Vaitumu Village a connu bien des vicissitudes et des changements de propriétaires, depuis sa création il y a plusieurs décennies. Iareta, célèbre chef de groupe et chorégraphe de Rurutu l’avait conçu et réalisé, avec une très vaste salle commune pour permettre aux groupes de danse de l’île de se produire chez lui. D’autres propriétaires ont suivi après Iareta, pas tous très inspirés en terme de gestion, et finalement ce très bel hectare de terre en bord de plage sur le district de Una’a (commune de Moerai) a été repris en main depuis l’année dernière ; il offre une capacité totale d ‘hébergement de 27 personnes grâce à sept bungalows et un fare familial comportant deux chambres et une très vaste salon.