Carnet de voyage - Tubuai, la belle oubliée des Australes…

Pour les touristes, indubitablement, le premier atout de Tubuai est son lagon ; il n’est pas vaste, il est immense (85 km2) ! Et ses couleurs valent bien celles des plus beaux lagons de Polynésie, comme Maupiti, Raivavae ou Bora Bora. Qui plus est, compte tenu de sa taille, il offre toujours un très vaste plan d’eau calme et abrité aux visiteurs, puisque d’où que vienne le vent, la moitié du lagon est parfaitement à l’abri de toute vaguelette. Cerise sur le gâteau, il réserve même de superbes motu (huit îlots) à ceux qui ont le soleil, les cocotiers et le sable blanc pour culte ; ambiance digne des Tuamotu !



L’autre attrait de Tubuai nous est fourni par l’histoire, celle datant d’avant les Européens. Une vingtaine de marae sont recensés et faciles d’accès ; d’ailleurs, Tahiti Infos, très prochainement, leur consacrera une double page. Sachez qu’il faut bien plus d’une journée pour faire le tour de ces sites pour le moins étonnants.