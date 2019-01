Carnet de voyage - 1877-1923 : Tamaeva IV et Tamaeva V ultimes reines polynésiennes

Les protestants, de leur côté, jouaient à peu près le même jeu qu’à Tahiti ; anglophones, ils manœuvraient pour que les îles de la région tombent dans l’escarcelle de la Grande-Bretagne, ce qu’ils réussirent à faire aux Cook. Le protectorat britannique établi sur cet archipel, les missionnaires incitèrent les deux souverains à demander le rattachement de leurs îles à l’Angleterre et d’ailleurs, ils facilitèrent le déplacement de la régente et du jeune roi de Rurutu à Rarotonga où ils arrivèrent fin novembre 1888.



Sur place, il ne fut pas difficile aux Britanniques qui disposaient d’un consul de tenir la plume des deux visiteurs pour leur faire rédiger par écrit une requête adressée directement à la reine Victoria, lui demandant de passer leurs îles sous le protectorat anglais. A cette demande, Londres, soucieux d’éviter tout conflit avec Paris, répondit poliment par la négative. La France, de son côté, rappela que la position des deux îles en faisait logiquement de futures possessions françaises, Tubuai et Raivavae étant déjà dans le protectorat.



Pour bien marquer le coup, dès le 29 mars 1889, le gouverneur des Etablissements français de l’Océanie, Etienne Théodore Lacascade, se rendit lui-même à Rimatara à bord du navire « La Dives » pour y établir le protectorat français, sans enlever à la reine et à sa régente leurs prérogatives. La signature de cet accord de protectorat fut le fait de la très jeune reine Tamaeva IV (sans doute âgée alors de 14 ans) et de sept chefs locaux. Moins de deux ans plus tard, en 1891, le drapeau tricolore cohabitait avec celui du petit royaume de Rimatara.



Mais revenons à notre jeune reine Tamaeva IV : en 1892, la jeune fille est âgée de 16 ou 17 ans. Elle s’émancipe petit à petit de la régente et fait montre d’un certain autoritarisme. Elle est apparemment en bonne santé, mais, surprise, elle décèdera étrangement et opportunément le 12 novembre 1892.



Devinez qui lui succéda dans la foulée ? La régente Heimataura Tamatoa, bien sûr, qui prit le trône et le titre de reine sous le nom de Tamaeva V.



La jeune Tamaeva IV est-elle morte d’une affection subite ? A-t-elle été victime d’une méchante grippe, ou d’une de ces maladies importées qui décimèrent la population de tous les archipels polynésiens à cette époque ? C’est ce que beaucoup pensent et c’est très probable. Mais sur place, nous avons recueilli un autre témoignage : une tradition orale rapporte que la jeune reine défunte portait des marques violettes autour de son cou après sa mort. Etranglement, strangulation ? Le mystère demeure et demeurera sans doute éternellement.