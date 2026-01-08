

Cap sur la régate inter-collèges

Tahiti, le 1er février 2026 - Depuis trois ans, le centre nautique de la baie Phaëton et le club de voile de Arue organisent des rencontres entre les collégiens de Taravao et de Arue. Vendredi, les jeunes navigateurs ont brillé entre technique et tactique sur le plan d’eau de la Presqu’île. Travail en équipe, persévérance, autonomie, voire raccrochage scolaire, sur le plan pédagogique, les bénéfices sont nombreux.





Les voiles gonflées à bloc et le regard déterminé, 26 élèves de la section voile du collège de Arue et de la classe voile du collège de Taravao ont participé à une régate, vendredi, sur le plan d’eau de la baie Phaëton, du côté de la Presqu’île. Encouragés par deux parents accompagnateurs et quatre moniteurs, les adolescents ont profité de conditions de vent optimales de 10 à 15 nœuds pour mettre leurs apprentissages à l’épreuve et montrer l’étendue de leurs talents.



Six équipages en grande finale

“Au niveau du parcours, ils ont une ligne de départ à franchir, ensuite ils vont chercher une porte entre deux bouées en vent arrière, puis ils remontent en louvoyage en choisissant leur cap pour essayer d’aller le plus vite possible, avant de revenir passer la ligne d’arrivée. Une manche se court à peu près en dix minutes. Au total, il y a douze manches avec trois manches qualificatives pour les deux poules, puis une grande finale avec les meilleurs équipages et une petite finale qui se déroulent aussi chacune en trois manches, ce qui nous permet d’établir un classement général”, explique Gilles Depreville, moniteur et directeur du centre nautique de la baie Phaëton (CNBP) qui accompagne les élèves du collège de Taravao trois heures par semaine.



Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y avait de la compétition dans l’air ! “Les conditions sont idéales pour mettre en avant leurs compétences techniques et les choix tactiques. Ce qui nous fait plaisir, c’est qu’il y a vraiment du match entre les deux collèges. Le niveau global est plutôt homogène”, poursuit-il, chronomètre et tableau des résultats à la main. Au terme de la course, quatre équipages de Taravao et deux de Arue se sont affrontés en grande finale. “Il y avait de bonnes conditions et une belle concurrence !”, se réjouissent Manahau et Keyvan, duo gagnant du collège de Arue talonné par les deux équipes de Chrystal et Samson du collège de Taravao : “La prochaine fois, on vise la première place. En commençant la voile, on ne pensait pas que ça nous plairait autant !”





“Travailler certaines compétences”

La pratique de la voile au collège s’inscrit dans la continuité des initiations proposées en primaire. “Entre le CE2 et le CM2, on les reçoit en classe de mer sur une ou deux semaines pour découvrir la voile. Ce partenariat avec le collège permet de continuer la découverte en 6e, puis les plus mordus peuvent approfondir la pratique jusqu’en 3e”, précise Gilles Depreville. Dans le cas du collège de Taravao, la classe voile existe depuis 2022 avec plusieurs objectifs et bénéfices pédagogiques. “La voile, c’est une activité qui n’est pas accessible financièrement à toutes les familles. Ce dispositif facilite cet accès. Ça permet aux élèves de travailler certaines compétences comme l’esprit d’équipe et la persévérance, car sur une régate, la moindre erreur peut avoir des conséquences sur le classement. Ils gagnent en autonomie et en prise d’initiative. Pour certains qui étaient en situation de décrochage scolaire, ça les a remotivés”, témoigne Tahuarai Aperahama-Taaroa, professeur d’EPS et référent du programme. À terme, l’objectif serait de monter une “section voile” au collège de Taravao, comme à Arue.



Pour cette année scolaire, une seconde rencontre sous forme de “match retour” est prévue en mai sur le site de l’école de voile de Arue.



