Cap sur la culture au LP de Uturoa

Raiatea, le 15 mai 2022 – Le Lycée professionnel de Uturoa a mis la culture à l’honneur jeudi, lors de sa journée polynésienne. Les lycéens ont pu prendre part à différents ateliers en matinée avant de s’exprimer sur scène l’après-midi.



Les élèves et l’équipe pédagogique du lycée professionnel de Uturoa étaient heureux de pouvoir à nouveau célébrer la culture polynésienne au sein de leur établissement. En effet, les restrictions sanitaires de ces deux dernières années ne permettaient pas la mise en place d'un tel événement. Le proviseur Julien Guilloux a ouvert les festivités par un discours d’accueil où il a retracé les différentes interdictions de la pratique des chants et des danses, et celles qui bannissaient l’utilisation du tahitien à l’école. Ainsi, il a tenu à rappeler aux élèves l’importance et la chance de pouvoir célébrer leur culture.



Cette journée polynésienne était organisée par les professeurs Hina Jordan et Tamatea Van Der Maesen, épaulés par trois autres professeurs. Le thème retenu était To’u avei’a, le cap à suivre, le chemin, afin de raccrocher les élèves aux savoirs et savoir-faire traditionnels. Les cours de la journée ont été banalisés pour permettre aux élèves de suivre des ateliers culturels, il y en avait 24 au total. Guidés par les élèves de seconde et terminale métiers de l’accueil, et ceux en terminale gestion-administration, les groupes se sont relayés pour pratiquer les activités. Pendant que certains apprenaient à taper le tapa, d’autres s’exerçaient aux sports traditionnels tels le patia fa (javelot polynésien), les échasses ou le tir à la corde. Des artistes et artisans étaient aussi présents pour présenter leur art, comme le tatouage, la conception de tifaifai ou de couronnes. Au son des percussions, Guillaume Iotefa a aussi révélé la sculpture qu’il a réalisée dans l’enceinte du lycée. Une course de porteurs de fruits a ensuite clôturé la matinée, avant de laisser place aux spectacles de l’après-midi.

Tetuainui Heitini, 17 ans, en terminale métiers de l’accueil

“Contents de pouvoir célébrer notre culture”



“La journée se passe très bien, j’accompagne une classe sur les différents ateliers dans lesquels ils sont prévus. On vient de finir l’activité danse là, on a fait aussi le patia fa, le 'ukulele, la peinture de pareu. C’est bien pour nous les jeunes, on connait déjà en général ces activités, mais on ne fait pas ça tous les jours, donc c’est bien d’avoir cette journée pour pouvoir pratiquer. Ça peut être choquant de se dire qu’avant on ne pouvait pas parler le tahitien ou faire certaines activités. Donc on est contents de pouvoir célébrer notre culture, tout le monde s’est mis en tenue locale pour jouer le jeu.”









Rédigé par V.Leroi le Dimanche 15 Mai 2022 à 12:18 | Lu 139 fois