

Cap sur Maupiti avec un billet avion-bateau unique

Tahiti, le 29 avril 2026 - Air Tahiti ouvre, ce 29 avril, les ventes d’une nouvelle offre combinant avion et bateau avec Apetahi Express. Dès le 4 mai, les voyageurs pourront rejoindre Maupiti via Bora Bora grâce à un billet unique, avec à la clé davantage de rotations et une organisation simplifiée pour répondre à la forte demande entre les îles Sous-le-Vent.





Air Tahiti franchit un cap dans la desserte des îles Sous-le-Vent. La compagnie inter-îles a annoncé, mardi, l’ouverture des ventes d’une offre de transport combiné avec Apetahi Express vers Maupiti. Disponible pour des voyages à compter du 4 mai, ce dispositif permet de rejoindre l’île en combinant un vol jusqu’à Bora Bora puis une traversée maritime.



Objectif : faciliter l’accès à Maupiti, dont la piste limite l’accueil d’appareils de grande capacité, alors que la demande de déplacements entre Bora Bora et Maupiti reste soutenue. L’offre renforce la desserte avec trois rotations hebdomadaires supplémentaires dans chaque sens, portant à huit le nombre de liaisons par semaine.



Au-delà des fréquences, Air Tahiti mise sur la simplicité. Les voyageurs bénéficient d’un billet unique couvrant l’ensemble du trajet, avec un interlocuteur central pour la réservation, les modifications et le suivi. Les réservations sont possibles en agence ou à distance jusqu’à trois jours avant le départ. Avec ce partenariat entre transport aérien et maritime, Air Tahiti et Apetahi Express entendent améliorer concrètement la mobilité dans l’archipel et faciliter l’accès à Maupiti.

Rédigé par La rédaction le Mercredi 29 Avril 2026 à 11:31 | Lu 214 fois



