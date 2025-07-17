

"Canyon Fire": un feu de végétation s'étend en Californie, des milliers d'évacués

Los Angeles, États-Unis | AFP | vendredi 07/08/2025 - Les pompiers de la côte ouest américaine s'efforcent de contenir, dans la nuit de jeudi à vendredi, des feux de végétation qui se propagent rapidement dans le sud de la Californie, forçant les autorités locales à ordonner l'évacuation de milliers de personnes.



L'incendie, surnommé "Canyon Fire" par les autorités, s'est déclaré jeudi en début d'après-midi dans la région montagneuse à une centaine de kilomètres au nord de Los Angeles. Il a ravagé en quelques heures près 2.000 hectares de végétation à cheval sur les comtés de Los Angeles et de Ventura, selon le dernier bilan vendredi matin du Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie, principal service de lutte contre les feux dans l'Etat.



Une dizaine de zones, dans lesquelles vivent des milliers de personnes, sont concernées par des ordres d'évacuation, en raison de ce "feu qui se propage rapidement vers l'est", souligne cette agence sur son site internet, expliquant qu'il menace les lignes électriques et certaines "communautés".



Au moins 2.700 habitants ont dû quitter leurs foyers au dernier décompte à 23H00 locales jeudi (06H00 GMT vendredi), a indiqué vendredi à l'AFP le porte-parole des pompiers de Ventura, Andrew Dowd.



Les pompiers des deux comtés concernés "travaillent activement (sur) une stratégie de long terme pour contenir et éteindre le feu", a également souligné le Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie.



Pour l'heure, aucune personne n'a été blessée ni aucune habitation touchée, ont souligné vendredi matin les pompiers du comté de Los Angeles sur leur compte X.



"Il est fortement recommandé aux résidents de suivre les instructions des autorités (...) et évacuer immédiatement quand cela est demandé", ont conseillé les services d'urgence du comté de Ventura.



Le "Canyon Fire" s'étend dans le sud de la Californie au moment où plusieurs autres incendies ravagent la région.

