

Cannabis thérapeutique : les huiles à 5 % maximum bientôt en vente libre, les conditions précisées

Tahiti, le 18 novembre 2026 - La ministre de la Santé a présenté mercredi en conseil des ministres un projet d’arrêté relatif aux conditions de commercialisation en vente libre des huiles sublinguales contenant du cannabidiol.



La Polynésie s’apprête à tester concrètement



Il s’inscrit dans la loi du Pays du 23 août 2024, qui permet le développement d’activités liées au cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes, tout en garantissant la protection de la santé publique.



La vente des préparations d’huile sublinguale, dont la teneur en CBD est inférieure ou égale à 5 %, est libre. Au-delà de cette limite, ces huiles ne peuvent être délivrées que par des pharmaciens et sur ordonnance.



Les flacons en vente libre ont une contenance maximale de 60 ml. Ils sont dotés d’un compte-gouttes et d’un bouchon sécurisé. Les produits doivent respecter des obligations de traçabilité, d’étiquetage et d’analyses des teneurs en tétrahydrocannabinol (THC) et en CBD.



Il est rappellé que les produits contenant du CBD sont susceptibles de contenir des traces de THC, ce qui peut entraîner un résultat positif lors d’un dépistage, notamment dans le cadre de la sécurité routière ou du sport. Ils doivent être tenus hors de portée des enfants et sont déconseillés aux femmes enceintes ou allaitantes.



Il est important de ne pas dépasser la dose journalière recommandée. En cas d’effets indésirables, il est recommandé de prendre conseil auprès d’un médecin ou d’un autre professionnel de santé. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site de la Direction générale des affaires économiques (DGAE),



La Polynésie s’apprête à tester concrètement la culture locale de CBD . Dans ce cadre, la ministre de la Santé a présenté en conseil des ministres un projet d’arrêté relatif aux conditions de commercialisation en vente libre des huiles sublinguales contenant du cannabidiol. Le texte autorise, sous conditions, la vente libre de certaines de ces huiles. Il fixe la teneur en CBD, la contenance des flacons et les obligations applicables aux produits.Il s’inscrit dans la loi du Pays du 23 août 2024, qui permet le développement d’activités liées au cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes, tout en garantissant la protection de la santé publique.La vente des préparations d’huile sublinguale, dont la teneur en CBD est inférieure ou égale à 5 %, est libre. Au-delà de cette limite, ces huiles ne peuvent être délivrées que par des pharmaciens et sur ordonnance.Les flacons en vente libre ont une contenance maximale de 60 ml. Ils sont dotés d’un compte-gouttes et d’un bouchon sécurisé. Les produits doivent respecter des obligations de traçabilité, d’étiquetage et d’analyses des teneurs en tétrahydrocannabinol (THC) et en CBD.Il est rappellé que les produits contenant du CBD sont susceptibles de contenir des traces de THC, ce qui peut entraîner un résultat positif lors d’un dépistage, notamment dans le cadre de la sécurité routière ou du sport. Ils doivent être tenus hors de portée des enfants et sont déconseillés aux femmes enceintes ou allaitantes.Il est important de ne pas dépasser la dose journalière recommandée. En cas d’effets indésirables, il est recommandé de prendre conseil auprès d’un médecin ou d’un autre professionnel de santé. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site de la Direction générale des affaires économiques (DGAE), www.dgae.gov.pf

Conseil des ministres Reo Tahiti : 107 services et établissements publics du Pays dotés d’une dénomination officielle



Le président de la Polynésie française a présenté un projet d’arrêté portant institution de la dénomination en reo Tahiti des services administratifs et des établissements publics de l’administration de la Polynésie française.



Ce texte officialise en reo Tahiti les appellations de 107 services et établissements publics du Pays. Il prolonge la démarche Lexpol reo mā’ohi, lancée en 2023, qui vise à rendre le droit applicable en Polynésie française accessible dans les langues polynésiennes.



Les usagers pourront ainsi identifier les services et établissements du Pays par une appellation en reo Tahiti, claire et commune à toute l’administration. Cette harmonisation vise aussi à soutenir la coordination de l’action gouvernementale. Elle rend l’action publique plus lisible pour les usagers, grâce à une communication accessible et inclusive.



Le projet Lexpol reo mā’ohi compte près de 950 textes traduits en reo Tahiti, disponibles sur Lexpol. Le secrétariat général du gouvernement (SGG) a étendu ce travail en 2026 aux dénominations des services administratifs et des établissements publics.



L’annexe de l’arrêté présente les dénominations en reo Tahiti et leur équivalent en français. Elle comprend 107 appellations : 49 services administratifs, 14 établissements publics administratifs, 9 établissements publics à caractère industriel et commercial et 35 établissements publics d’enseignement.



Par exemple, la Direction de la santé devient “Pū fa’aterera’a o te ea” et le Centre hospitalier de la Polynésie française “Pū utuutura’a ma’i nō Pōrīnetia farāni”. L’Institut d’insertion médico-éducatif (IIME) adopte officiellement une nouvelle dénomination : “Anatea Arii”.







Conseil des ministres Jeux du Pacifique 2027 : 30 millions de francs pour le champ de tir à l’arc de Atimaono



La ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance a présenté un projet d’arrêté approuvant l’attribution d’une subvention en investissement de 30 millions de francs en faveur de l’Établissement de gestion et d’aménagement de Teva (EGAT).



Elle finance l’aménagement du champ de tir à l’arc du golf de Atimaono à Papara, qui accueillera les épreuves de tir à l’arc des Jeux du Pacifique 2027, prévues du 26 au 30 juillet 2027.



La configuration actuelle du terrain nécessite des travaux pour répondre aux exigences techniques, fonctionnelles et de sécurité d’une compétition internationale.



L’opération prévoit notamment : la préparation, le terrassement et le nivellement du terrain, un dispositif de drainage, l’aménagement des zones de tir et de cibles, le marquage des couloirs et des plateformes et des cheminements pour les athlètes, les officiels, les médias et les personnels mobilisés.



Au-delà des Jeux du Pacifique, l’opération présente un intérêt durable pour le site puisque les aménagements doivent permettre au golf de Atimaono de réutiliser le terrain. Ils contribuent ainsi à la valorisation des infrastructures existantes.



Le coût de l’opération s’élève à 30 155 718 francs. La participation du Pays est de 30 000 000 francs, soit 99,4836 % du coût. L’EGAT prend en charge le solde de 155 718 francs.



D’après un communiqué



Rédigé par Violaine Broquet le Jeudi 19 Novembre 2026 à 10:02 | Lu 265 fois



