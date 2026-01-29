

Canal de Panama: le commerce n'est pas perturbé par la reprise de deux ports, assure le gouvernement

Panama, Panama | AFP | mercredi 24/02/2026 - Le Panama a assuré mardi que sa prise de contrôle de deux ports du canal, gérés jusqu'à récemment par le groupe hongkongais CK Hutchison, ne provoquait aucune perturbation pour le commerce mondial.



Fin janvier, la Cour suprême du Panama avait jugé "inconstitutionnel" le contrat qui avait permis depuis 1997 à la société Panama Ports Company (PPC), filiale de CK Hutchison, de gérer deux ports situés aux deux extrémités du canal - celui de Cristobal, côté océan Atlantique, et celui de Balboa, côté Pacifique.



Selon la Cour des comptes panaméenne, qui a contesté la concession devant la Cour suprême, le Panama n'a pas perçu 1,2 milliard de dollars dus par PPC.



Les autorités panaméennes ont ainsi pris lundi le contrôle des deux sites. Pendant une période de transition de 18 mois, ils doivent être exploités par deux autres entreprises. Avant d'être attribués dans le cadre d'un nouvel appel d'offres international.



APM Terminals, filiale du groupe danois Maersk, doit opérer le port de Balboa pour un montant de 26 millions de dollars, et Terminal Investment Limited (TiL), appartenant à MSC, celui de Cristobal pour environ 16 millions, a annoncé le gouvernement.



Ce changement "n'a vraiment eu aucune incidence" sur le commerce, a déclaré José Ramón Icaza, ministre des Affaires du canal interocéanique, lors d'une conférence de presse. Il a ajouté que des "progrès significatifs" avaient été réalisés pour "remettre en service ces ports dans les plus brefs délais".



L'autorité du canal a assuré que les opérations se déroulaient de manière "normale et sûre" dans la voie d'eau, longue d'environ 80 kilomètres et par laquelle transite quelque 5% du commerce maritime mondial.



CK Hutchison a pour sa part considéré mardi "que la prise de contrôle des terminaux (était) illégale" et que "les mesures prises par l'Etat panaméen (faisaient) également peser de graves risques sur les opérations (...) et la sécurité des terminaux de Balboa et Cristobal".



L'an dernier, 38% des conteneurs ayant transité par le Panama sont passés par ces deux sites.

