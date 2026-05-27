

Canada: tirs à Montréal, trois morts dont le suspect (police)

Tahiti le 22 juin 2026. Trois personnes, dont un policier et le suspect, ont été tuées lundi lors de coups de feu dans un quartier juif de Montréal, tandis qu'une policière a été blessée, a annoncé la police.





L'opération policière, débutée à 11H35 locales (15H35 GMT), est "toujours en cours", ont ajouté les forces de l'ordre, sans fournir d'indication quant aux circonstances du drame ou aux motivations du suspect.



"Pour l'instant, on ne connaît pas le mobile derrière tout ça", a déclaré à la chaîne Radio-Canada Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure du Québec.



Un important dispositif policier a été mis en place dans ce quartier résidentiel de l'ouest de Montréal où se trouvent de nombreux commerces et restaurants juifs.



Des images sur les réseaux sociaux montrent un suspect vêtu d'une tenue militaire, étendu au sol.



Les habitants sont appelés à rester barricadés chez eux et l'autoroute attenante a été fermée à la circulation.



Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) a affirmé sur X "suivre de près la situation".

Rédigé par AFP le Lundi 22 Juin 2026 à 10:37 | Lu 227 fois





