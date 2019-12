Camille Lellouche à Tahiti le 6 mars

Une ribambelle de personnages que l'on pourra retrouver dans son premier one woman show, où l'artiste incarne avec beaucoup d'humour, en chant et en danse, toutes une galerie de femmes fortes, naïves ou encore sensibles mais surtout seules. Un spectacle déjà salué par la critique, qui l'a qualifié de "hilarant", "drôlissime" et "à ne pas manquer".



Du haut de ses 33 ans, Camille Lellouche est une véritable touche à tout. A la fois actrice (sans aucun lien de parenté avec les acteurs Gilles et Philippe Lellouche), elle a notamment donné la réplique à Léa Seydoux en 2013 dans le film Grand Central. Elle aussi tenu un rôle en 2016 dans le film Planétarium aux côtés de Natalie Portman et de Lily Rose Depp.



Camille Lellouche s'est également essayée à la chanson. En 2015 elle a participé à l'émission The Voice, où elle a atteint les demi-finales du télé crochet.



Rendez-vous donc le 6 mars prochain pour découvrir une artiste aux multiples facettes.