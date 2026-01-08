

Cambriolage à la paroisse de Arue

Tahiti le 18 janvier 2026. Après les écoles, les lieux de culte. Dans la nuit de vendredi à samedi, la paroisse Sacré-Cœur de Arue a été victime d’un vol au sein de ses locaux.



Les bureaux de la trésorerie et du secrétariat de la paroisse ont été visités. La police municipale et les gendarmes de Arue se sont présentés sur les lieux pour faire les premiers constats et ouvrir une enquête. “Le voleur est toujours recherché”, écrivait le compte Facebook de la paroisse, laissant penser qu’un homme aurait pu agir seul et aurait été capturé par les caméras de sécurité du bâtiment.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 18 Janvier 2026 à 17:35




